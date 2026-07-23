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Predstavnici Fondacije Heroji Beogradskog maratona posetili su danas prvu grupu učesnika rehabilitaciono-rekreativnog kampa za decu sa invaliditetom, koji se u saradnji sa Sportskim savezom osoba sa invaliditetom Beograda (SSOSIB), održava u odmaralištu Crvenog krsta u Bogovađi

1/6 Vidi galeriju Heroji Beogradskog maratona u Bogovađi Foto: Heroji Beogradskog maratona

Kamp predstavlja jedan od najznačajnijih humanitarnih programa Fondacije Heroji Beogradskog maratona i namenjen je deci sa invaliditetom kojoj kroz sportske aktivnosti, rehabilitaciju, druženje i boravak u inkluzivnom okruženju pruža priliku za razvoj samostalnosti, unapređenje fizičkih sposobnosti i sticanje novih iskustava.

Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš istakao je da je upravo ovaj program jedan od najboljih primera kako sport može da bude pokretač društvene solidarnosti.

„Posebno smo ponosni na činjenicu da smo ove godine, zahvaljujući podršci naših trkača i građana, prvi put uspeli da organizujemo tri smene kampa. To znači da će znatno veći broj dece dobiti priliku da provede nekoliko dana u okruženju koje podstiče njihovu rehabilitaciju, razvoj samostalnosti i socijalnu inkluziju. Za Fondaciju Beogradskog maratona ovo nije jednokratna akcija, već dugoročno opredeljenje da kroz sport doprinosimo stvaranju jednakih mogućnosti za sve“, rekao je Habuš.

U poseti kampu bili su i poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević i nekadašnja rukometna reprezentativka Srbije Dragana Cvijić, koji su zajedno sa predstavnicima Fondacije razgovarali sa učesnicima i podržali aktivnosti koje se realizuju u kampu.

Cvijić, bronzana sa Svetskog prvenstva 2013. godine i dvostruka osvajačica Lige šampiona istakla je veliko zadoboljstvo što je bila deo ove humanitarne akcije:

"Veoma mi je drago sto sam danas ovde sa ovom divnom decom. Trebalo bi da ja njima budem uzor, ali oni su meni zapravo uzor, sa svim ovim osmesima koje imaju uprkos teskocama. Drago mi je zbog njih da borave u ovoj bozanstvenoj prirodi i zbog njihovih roditelja koji imaju samo ovu priliku da urade nešto za sebe. Ovaj dan je posvećen rukometu, a mene ako pitate, posvećen je ovoj deci i njihovoj nezaustavljivoj borbi", istakla je Dragana Cvijić

Ovogodišnji program obeležio je značajan iskorak, budući da Fondacija prvi put organizuje tri letnje smene sa po 50 učesnika, uključujući decu sa invaliditetom, stručne saradnike Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda i pratioce. Time će ukupno 150 učesnika tokom leta boraviti u Bogovađi i proći kroz program rehabilitacionih, sportskih i rekreativnih aktivnosti.

Tokom obilaska kampa predstavnici Fondacije i njihovi gosti razgovarali su sa decom, trenerima i stručnim saradnicima, upoznali se sa programom aktivnosti i uverili se u značaj koji ovakav vid podrške ima za decu i njihove porodice.

Realizaciju programa omogućile su donacije prikupljene tokom ovogodišnjeg Beogradskog maratona. Sredstva su obezbeđena kroz humanitarnu akciju „Heroj trkač“, u kojoj su učesnici maratona prikupljali donacije za rad Fondacije, kao i kroz akciju „SMS za kilometar“, putem humanitarnog SMS broja 3023 Fondacije Heroji Beogradskog maratona. Zahvaljujući solidarnosti trkača, partnera i građana, prikupljena su sredstva koja su omogućila realizaciju ovogodišnjeg programa rehabilitaciono-rekreativnih kampova.

Fondacija Heroji Beogradskog maratona ovim projektom nastavlja da razvija programe društvene odgovornosti, potvrđujući da sportske manifestacije mogu imati trajan društveni značaj i da zajedničkim angažovanjem institucija, sportista, kompanija i građana mogu biti stvorene nove prilike za decu sa invaliditetom.