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Aston Martin će na stazi Hungaroring koristiti značajno izmenjen bolid sa novom šasijom, manjom težinom i velikim aerodinamičkim izmenama. Reč je o prvom paketu unapređenja ove godine, dok će nova Hondina pogonska jedinica biti uvedena tek na narednoj trci u Holandiji, posle letnje pauze.

"Budimpešta je staza koja nam odgovara. Snaga motora ovde nije presudna, a sada unapređujemo automobil, ne i motor. Fokusiran sam na to da vidimo da li smo krenuli u dobrom pravcu i možemo li konačno da otključamo potencijal bolida", rekao je Alonso, a prenela španska Marka.

Za razliku od većine konkurenata, Aston Martin je odlučio da sva unapređenja uvede odjednom, umesto postepeno tokom sezone, kako bi što efikasnije iskoristio budžet predviđen pravilima Formule 1.

Takva strategija doprinela je tome da ekipa tokom prvog dela sezone dodatno zaostane za konkurencijom, naročito na stazama poput Silverstona i Spa-Frankoršampa, gde je nedostatak snage Hondinog motora bio posebno izražen.

"Ne razmišljam o pozicijama ili vremenskim razlikama. Ostali timovi su dobijali po desetinku ili dve svakih nekoliko trka, dok smo mi pokušali da sve nadoknadimo jednim paketom. To na kraju neće promeniti naš prirodni plasman preko noći", istakao je dvostruki svetski šampion.

Tehnički direktor Aston Martina Adrijan Njui objasnio je da je tim još na početku sezone doneo odluku da odloži razvoj bolida kako bi se bolje pripremio za promene i razvoj automobila za sezonu 2026.

"Vrlo brzo je postalo jasno da nećemo biti konkurentni na početku godine. Zato smo doneli tešku, ali ispravnu odluku da tokom prve polovine sezone ne uvodimo unapređenja. Iskoristili smo to vreme da bolje razumemo probleme i pripremimo paket koji će u Mađarskoj predstavljati prvu, a u Zandvortu drugu fazu razvoja", rekao je Njui.

(Beta)