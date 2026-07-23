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Vozač ekipe "Education" je etapu od Vuarona do Orsijer-Merleta dužine 185,2 kilometara za četiri sata, 26 minuta i 21 sekundu.

Karapas je kroz cilj prošao sa 45 sekundi prednosti spred Švajcarca Maura Šmida (Team Jayco-AiUla) i Amerikanca Matea Jorgensona (Visma).

Tridesettrogodišnji Karapas ostvario je prvu etapnu pobedu na ovogodišnjem Turu i drugu u karijeri. Napao je oko tri kilometra pre vrha završnog uspona ka ski-centru Orsijer-Merlet i uspeo da se odvoji od rivala do cilja.

Vodeći u generalnom plasmanu je vozač Emirejtsa Pogačar sa ukupnim vremenom 64 sata, 35 minuta i 13 sekundi. Drugi u generalnom plasmanu je Belgijanac Remko Evenpul (Red Bul Bora) sa četiri minuta i 32 sekunde zaostatka.

Naredna, 19. etapa vozi se sutra od Gapa do Alp-d'Oza, dužine 127,9 kilometra.

(Beta)

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