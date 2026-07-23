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Britanac uoči Velike nagrade Mađarske zauzima drugo mesto u generalnom plasmanu sa 45 bodova zaostatka za vodećim Kimijem Antonelijem iz Mercedesa, posle deset od ukupno 22 planirane trke.

"Sjajan je osećaj ponovo biti u borbi za titulu, posebno kada se setim gde smo bili prošle godine u ovo vreme. Ponosan sam na tim zbog napretka koji smo napravili, ali i na sebe zbog rada i promena koje sam uneo kako bismo došli do ovog nivoa", rekao je Hamilton, a preneo Skaj Sport.

Sedmostruki svetski šampion istakao je da Ferari i dalje ima prostora za napredak u drugom delu sezone.

"Pred nama je još mnogo posla i veliki izazov, ali fokusiraniji sam nego ikada i zaista verujem da možemo da se borimo za titulu", dodao je 41-godišnji Britanac.

Hamilton smatra da predstojeća trka u Budimpešti nije presudna za šampionsku trku.

"Nastavljamo da razvijamo bolid i da napredujemo. Ne mislim da će ova ili sledeća trka odlučiti prvenstvo. Važno je da nastavimo da radimo i unapređujemo automobil. Već imamo dve pobede i veliki broj plasmana na pobedničko postolje, a sada možemo mnogo konstantnije da se borimo za trijumfe", rekao je vozač Ferarija.

Iako pojedini smatraju da bi Ferari mogao da bude favorit na stazi Hungaroring, Hamilton upozorava da je Mercedes i dalje glavni rival.

"Ne želim ništa da pretpostavljam. U poslednje dve trke imali smo bolid sposoban za pobedu, ali nismo odradili savršen vikend. U Spa sam propustio priliku i ne želim da se to ponovi. Imamo automobil koji može da se bori za pobede, ali je Mercedes i dalje tim koji treba pobediti. Ipak, ostvarili smo napredak i nadam se da ćemo ovog vikenda biti ravnopravni u borbi za vrh", zaključio je Hamilton.

(Beta)