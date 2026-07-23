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Srpski višestruki šampion u pauerliftingu Živorad Žika Marković nastavio je niz vrhunskih rezultata osvojivši prvo mesto na Kupu održanom u Gospiću, u Hrvatskoj, u organizaciji WUAP federacije.

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Marković je do zlata stigao u disciplini bench press equipped, pri čemu je bio maksimalno uspešan – sva tri pokušaja završio je uspešno. Najpre je podigao 200 kilograma, zatim 220, da bi u trećem pokušaju uspešno savladao i impresivnih 230 kilograma.

Na takmičenju, koje je održano na otvorenom u centru Gospića, učestvovalo je oko 100 takmičara iz desetak zemalja. Pored osvojenog prvog mesta, Marković je proglašen i apsolutnim pobednikom u disciplini bench press equipped, a uručena mu je i zahvalnica za doprinos razvoju ovog sporta.

– Veoma sam zadovoljan nastupom i činjenicom da su sva tri pokušaja bila uspešna. Konkurencija je bila kvalitetna, a organizacija na vrhunskom nivou. Ovakvi rezultati daju mi dodatni motiv da nastavim sa treninzima i predstavljanjem Srbije na međunarodnim takmičenjima, rekao je Marković nakon osvajanja zlatne medalje.

Srpski šampion nije krio ni zadovoljstvo gostoprimstvom domaćina.

– Posebne pohvale upućujem organizatoru Mariju Rukavini, koji nas je dočekao zaista kraljevski i priredio takmičenje za primer – istakao je Marković.

Boravak u Lici iskoristio je i za obilazak znamenitosti vezanih za jednog od najvećih svetskih naučnika. Delegacija je posetila crkvu u Smiljanu u kojoj je kršten Nikola Tesla i u kojoj je službovao njegov otac Milutin Tesla. Tom prilikom blagoslov im je dao sveštenik Dragan Mihajlović, nakon čega su obišli i rodnu kuću slavnog naučnika.