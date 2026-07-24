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Sarajevo će u petak biti centar regionalne borilačke scene, pošto će u hotelu "Malak" na Ilidži biti održan veliki Balkan Boxing 9, u saradnji Balkan Boxing-a i No Limit Fighting Network-a.

Očekuje nas ukupno devet profi mečeva, pet u boksu, i jedan manje u kik-boksu, kao i dva preliminarna u mlađim kategorijama, a početak borilačkog programa zakazan je za 18.00.

Tim povodom, u Sarajevu je održano i zvanično merenje uoči događaja, a svi borci zadovoljili su težinske kategorije. Sve je prošlo bez ikakvih tenzija, dok su jedine "varnice" viđene tokom suočavanja boraca u glavnoj borbi - Almira Memića i Migela Luisa Vaskeza, gde je "srpski Tajson" pogledom "zaledio" protivnika.

Sam događaj upotpunili su i predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin, čuveni kik-bokser iz BiH Dževad Poturak, kao i jedan od najboljih boraca današnjice iz BiH - Ahmed Krnjić.

Podsetimo, sam događaj će biti podeljen u dve sesije - prva je zakazana za 18.00, kada ćemo gledati kik-boks mečeve, a nakon toga, očekuje nas i bokserski spektakl.

Stefan Mihailov i Benjamin Poturak Foto: Jovana Kala Božić

Direktan prenos događaja, omogućen je na TV kanalu ArenaFight, sa početkom od 18.00.

Spisak svih mečeva:

BOKS

Matija Gajević - Marko Petričević

Leo Cvitanović - Aidar Oroskulov

⁠Ahmed Džananović - Miloš Janjanin

Benjamin Poturak - Stefan Mihailov

Almir Memić - Migel Luis Vaskez

KIK-BOKS

Dimitrije Đorđević - Muhamed Dupljak

Veljko Koturović - Isa Zildžić

Ilija Antić - Irman Botić

Benjamin Guta - Ermin Hadžija

Bonus video: