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Dres Partizana u novoj sezoni nosiće odbojkašica iz Hrvatske Marija Vrban, koja u Beograd stiže iz Zagreba, iz redova kluba Mladost.

Marija Vrban igra na mestu tehničara i nosiće broj jedan na crno-belom dresu.

Marija Vrban u trenucima opuštanja Foto: Printskrin/Fejsbuk

Marija Vrban rođena je u Rijeci, 2. april 2002. godine. Visoka je 184 cm, a dominantna ruka joj je leva. Dolazak u Srbiju joj je prvi odlazak u inostranstvo, jer je igrala u klubovima iz Hrvatske. Kroz karijeru je menjala sredine od matične Rijeke, preko Splita, ŽOK Enna Vukovar, pa sve do zagrebačke Mladosti.

Zanimljivo, Marija Vrban za razliku od nekih drugih sportistkinja iz Hrvatske, ne gradi imidž na društvenim mrežama. U Zagrebu za nju kažu da je veliki profesionalac, koja je uvek koncentrisana na utakmice i svoje mesto tehničara, kao jednog od najvažnijih u ekipi.

Njen stav prema sportu je jednostavan, fokus je uvek na radnoj etici, disciplini i timskom duhu. Sa ekipom Mladosti osvojila je prvenstvo u kup Hrvatske, a igrala je sa zagrebačkim klubom MEVZA ligu, regionalno takmičenje u kojem učestvuju najbolji klubovi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Slovačke i Mađarske.

Pored Marije Vrban, OK Partizan angažovao je i sledeća pojačanja - Milu Manasijević iz novobeogradskog Radničkog, Janu Pavlović iz Jedinstva iz Stare Pazove i Stašu Mitrović iz Omladinca iz Novih Banovaca.

1/4 Vidi galeriju Marija Vrban ŽOK Partizan Foto: Printskrin/Fejsbuk, Marta Badowska / imago sportfotodienst / Profimedia, Printskrin/Volley Trend Agency

Trener Partizana Marko Tomašević poručio je da ima mladu i perspektivnu ekipu, koja će biti sposobna da igra ravnopravno sa svakim timom u Srbiji. Početak priprema odbojkašica Partizana zakazan je za 3. avgust.