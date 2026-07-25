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Mlada ženska vaterpolo reprezentacija Srbije (igračice do 16 godina) učestvovaće od 25. jula na Prvenstvu sveta, koje će biti održano u Zagrebu.

Na prvenstvu će se takmičiti 24 reprezentacije, a titulu će braniti reprezentacija Španije, koja je trijumfovala na prethodnom šampionatu, održanom pre dve godine u Manisi, u Turskoj.

Sve reprezentacije će se u prvoj fazi takmičiti u istoj grupi, a tokom četiri kola svaka reprezentacija će se sastati sa ekipama različitog kvaliteta - sa po dve potencijalno jače i dve potencijalno slabije ekipe. Osam najboljih timova će zatim direktno izboriti plasman u četvrtfinale, dok će ostale reprezentacije razigravati za plasman od 9. do 24. mesta. Tokom šampionata biće odigrane čak 84 utakmice.

Sastav reprezentacije Srbije: Jana Pejić, Vanja Đurić, Luna Stanišić, Milica Pavić, Anastazija Ilić, Nevena Milosavljević, Maša Ćuk, Dunja Lovčević, Đurđina Arsenijević, Nina Peković, Ivona Želalić, Milica Marković, Anđela Konjević i Mila Janićijević.

Stručni štab: Daniela Ćuk, trener; Aleksandar Pavlović, pomoćni trener; Robert Šimon, pomoćni trener; Dragana Ivković, fizioterapeut; Novica Todosijević, tim-menadžer.

Trener reprezentacije Daniela Ćuk je pred početak Svetskog prvenstva izjavila:

"Iza nas je sedam nedelja veoma kvalitetnih i intenzivnih priprema, tokom kojih smo planski prošli kroz sve faze trenažnog procesa. Kroz veliki broj treninga i međunarodnih sparinga imali smo priliku da proverimo gde se trenutno nalazimo i da dodatno uigramo ekipu. Verujem da smo na Svetsko prvenstvo stigli dobro pripremljeni i da ćemo dati svoj maksimum u svakoj utakmici. Naš cilj je da budemo disciplinovani i hrabri i da iz dana u dan podižemo nivo igre, a konačan plasman biće rezultat svega što budemo prikazali u bazenu."

Raspored reprezentacije Srbije u prvoj fazi takmičenja:

• 25. jul u 11.30: Srbija - Španija
• 26. jul u 20.35: Srbija - Rumunija
• 27. jul u 14.30: Srbija - Kanada
• 28. jul u 20.35: Srbija - Brazil

Sve utakmice biće prenošene na zvaničnom YouTube kanalu organizacije World Aquatics.

Utakmicu prvog kola između Srbije i Španije možete gledati na sledećem linku:

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