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Lekler je na prvom treningu na stazi Hungaroring ostvario rezultat od 1:19,075 minuta.

Drugo mesto zauzeo je Maks Verstapen iz Red Bula sa 0,484 sekunde zaostatka, dok je treći bio drugi vozač Ferarija Luis Hamilton sa 0,543 sekunde zaostatka.

Četvrti je bio drugi vozač Red Bula Isak Hadžar, peto mesto je zauzeo Džordž Rasel iz Mercedesa, dok je šesti bio vozač Audija Gabrijel Bortoleto.

Sedmi je bio Frederik Vesti iz Mercedesa, koji je na današnjem prvom treningu vozio umesto lidera u generalnom plasmanu vozača - Kimija Antonelija.

Drugi trening biće vožen danas od 17 časova, dok su kvalifikacije na programu u subotu od 16 časova.

Start trke za Veliku nagradu Mađarske zakazan je za nedelju u 15 časova.

(Beta)