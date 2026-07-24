Slušaj vest

Nemanja Petrić je novo pojačanje Crvene zvezde!

Nekadašnji trofejni reprezentativac Srbije povukao je neočekivan potez i iz tabora večitog rivala, Partizana, prešao u redove crveno-belih, za koje će nastupati u predstojećoj sezoni.

Iskusni odbojkaš, visok 202 centimetra, iza sebe ima bogatu internacionalnu karijeru tokom koje je nosio dresove velikan poput Peruđe, Modene, Halkbanka, Milana i Sijene.

Nemanja Petrić Foto: OSSRB, Profimedia, Starsport

Dubok trag ostavio je i u državnom timu, upisao je 136 nastupa, nosio kapitensku traku, a najveći uspeh ostvario je 2019. godine osvajanjem zlatne medalje na Evropskom prvenstvu.

Nakon kratke epizode u Partizanu tokom sezone 2024/25, Petrić je poslednjih meseci bio bez angažmana zbog oporavka od povrede. Ipak, Crvena zvezda mu je pružila priliku da nastavi igračku karijeru i donese veliko iskustvo u njihov tim.

Ne propustiteOstali sportoviISTORIJA: Otac igra u Partizanu, a sin u Crvenoj zvezdi...
srbija-bugarska-515.JPG
Ostali sportoviKAPITEN SE OPROSTIO OD SRBIJE: Bila mi je čast, biću najveći navijač!
2704profimedia0472932967.jpg
Ostali sportoviODBOJKAŠI SRBIJE POBEDILI IRAN NA TURNIRU U KRAKOVU: U subotu rival domaćin Poljska!
odbojkasi.jpg
Ostali sportoviSRPSKI ODBOJKAŠI DOPUTOVALI U BEOGRAD! Kovač: Žao mi je ovih momaka, ne zadovoljavamo se da budemo četvrti!
boba.jpg

00:17
Odbojkašice Srbije, zagrevanje pred Ligu nacija Izvor: MONDO