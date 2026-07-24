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Hamilton je na drugom treningu na stazi Hungaroring ostvario rezultat od 1:18,729 minuta.

Drugo mesto sa 0,148 sekundi zaostatka zauzeo je njegov timski kolega Šarl Lekler, koji je bio najbrži na prvom treningu, dok je treći bio aktuelni svetski prvak Lando Noris iz Meklarena sa 0,499 sekundi zaostatka.

Četvrti je bio Maks Verstapen iz Red Bula, peto mesto je zauzeo vozač Mercedesa Džordž Rasel, dok je šesti bio drugi vozač Red Bula Isak Hadžar.

Kvalifikacije su na programu u subotu od 16 časova, dok je start trke za Veliku nagradu Mađarske zakazan za nedelju u 15 časova.

(Beta)