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Vozač ekipe Emirejts je etapu od Gapa do Alp-d'Oza dužine 127,9 kilometra prešao za tri sata, 17 minuta i 57 sekundi.

Slovenački biciklista je u završnici etape vozio bez pomoći timskih kolega i uspeo da nadoknadi više od tri minuta zaostatka. Na 1,5 kilometara do cilja sustigao je Ekvadorca Ričarda Karapasa i Francuza Lenija Martineza, a potom ih ostavio iza sebe snažnim ubrzanjem i stigao do pete etapne pobede na ovogodišnjem Turu, odnosno 26. u karijeri.

Martinez je kroz cilj prošao šest sekundi iza Pogačara, dok je Karapas zaostao devet sekundi. Amerikanac Sep Kus završio je sa minut i 14 sekundi zaostatka.

"Sjajan je osećaj pobediti ovde. Presrećan sam zbog trijumfa", rekao je Pogačar posle trke.

Dva dana pre kraja trke, Pogačar ima čak sedam minuta i 11 sekundi prednosti u odnosu na Belgijanca Remka Evenepula u ukupnom plasmanu i nalazi se na korak od pete titule na Tur d'Fransu. Time bi se pridružio legendama biciklizma Ediju Merksu, Migelu Indurainu, Žaku Anketilu i Bernaru Inou kao jedini vozači sa pet osvojenih izdanja najprestižnije trke na svetu.

Legendarni uspon na Alp d'Oz, jedan od najtežih i najpoznatijih na Turu, još jednom je bio ispunjen desetinama hiljada navijača koji su napravili spektakularnu atmosferu.

"Atmosfera na čitavom usponu bila je neverovatna", istakao je slovenački šampion.

Pogačar je ocenio da mu je u završnici pomoglo i to što Karapas, Martines i Kus nisu sarađivali kako bi sačuvali prednost.

"Borili smo se protiv vrhunskih vozača, ali su se oni pomalo nadmetali međusobno i to mi je omogućilo da ih stignem", rekao je Pogačar.

U subotu je na programu pretposlednja, 20. etapa, duga 171 kilometar, sa tri uspona van kategorije i jednim usponom prve kategorije. Iako Pogačar nema potrebu da rizikuje i može da čuva veliku prednost u generalnom plasmanu, najavio je da će njegov tim voziti po sopstvenom planu.

"Sutra je kraljevska etapa Tura, najteži dan na trci. Držaćemo se našeg plana i ritma, ne razmišljamo ni o čemu drugom", poručio je Pogačar.

(Beta)