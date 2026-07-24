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Četrdesetšestogodišnji Vah nije izašao na početak osme runde, pa je 37-godišnji bivši svetski šampion upisao ubedljivu pobedu u meču koji nije televizijski prenošen. Fjuri se trenutno priprema u Tajlandu, gde trenira pred nastavak karijere.

Samoprozvani "Kralj Cigana" vratio se iz penzije u januaru, a u aprilu je pobedio Arslanbeka Mahmudova i tako otvorio put ka dugo najavljivanom britanskom derbiju protiv Džošue.

Sada je na redu Entoni Džošua, koji će u subotu u Saudijskoj Arabiji odmeriti snage sa Kristijanom Prengom u meču koji se takođe smatra pripremom za duel sa Fjurijem.

Džošua se vraća u ring nakon saobraćajne nesreće u Nigeriji u decembru prošle godine, u kojoj su poginula dvojica njegovih prijatelja, dok je bivši svetski šampion zadobio lakše povrede.

Promoter Džošue, Edi Hern, još u aprilu je na društvenim mrežama objavio: "Potpisano, završeno, dogovoreno. Džošua protiv Fjurija je zakazan." Ipak, datum i mesto održavanja velikog britanskog obračuna još nisu zvanično potvrđeni.

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Bokserski klub Crvena zvezda Izvor: Kurir