Aleksandar Čeferin i Đani Infantino na EURO 2024. u Nemačkoj

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Organizacija za zaštitu ljudskih prava 'FairSquare' podnela je prijavu tvrdeći da je Infantino prekršio Olimpijsku povelju, jer nije poštovao načelo političke neutralnosti iskazujući podršku predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu.

Povod za prijavu bio je Trampov javni navod da je tokom Svetskog prvenstva pozvao Infantina i zatražio da preispita crveni karton američkom reprezentativcu Folarinu Baloganu. Napadač SAD trebalo je da propusti meč osmine finala protiv Belgije zbog isključenja u pobedi nad Bosnom i Hercegovinom (2:0), ali je njegova automatska suspenzija od jedne utakmice naknadno odložena na 12 meseci, bez detaljnog obrazloženja.

Balogan je potom nastupio protiv Belgije, koja je slavila 4:1.

Infantino je član MOK-a od 2020. godine, a Olimpijska povelja propisuje da članovi Komiteta ne smeju prihvatati instrukcije vlada ili drugih strana koje bi mogle da utiču na njihovu nezavisnost u odlučivanju.

Iz MOK-a su, međutim, poručili da se prijava odnosi na upravljanje Fifa i njene odnose sa državnim institucijama, kao i na primenu fudbalskih pravila, što ne potpada pod Etički kodeks MOK-a.

Ova odluka doneta je dan nakon što je objavljeno da Fudbalski savez Norveške razmatra podnošenje zvanične prijave Etičkoj komisiji Fifa zbog odluke da suspenduje Baloganovu automatsku kaznu.

Predsednica norveškog saveza Lise Klavenes izjavila je da je savez sa "velikom zabrinutošću" reagovao na ceo slučaj i da će konačna odluka o podnošenju prijave biti doneta na narednoj sednici Izvršnog odbora.

Norveški savez je prethodno već uputio žalbu Fifa zbog odluke da prvu Fifa Nagradu za mir dodeli predsedniku SAD Donaldu Trampu.

(Beta)