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Nacionalni antidoping panel Velike Britanije prihvatio je da 25-godišnja sportistkinja nije namerno koristila zabranjenu supstancu, ali je zaključio da nije uspela da dokaže kako je ligandrol dospeo u njen organizam, iako je navela da je moguće da je do kontaminacije došlo u teretani ili u kući koju je delila sa drugim osobama.

Suspenzija traje do juna naredne godine, što znači da će Šrager imati pravo nastupa na Paraolimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

"Želim da budem veoma jasna, nikada nisam varala niti sam svesno uzela bilo koju zabranjenu supstancu", poručila je Šrager na svom nalogu na Instagramu.

Britanka je osvojila srebrnu medalju u disciplini potera na Paraolimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, a dvostruka je i svetska šampionka na pisti. Na Svetskom prvenstvu u para-biciklizmu 2024. u Cirihu osvojila je dve srebrne medalje, u vožnji na hronometar i drumskoj trci.

Šrager je bila pozitivna na ligandrol na doping testu van takmičenja, obavljenom u aprilu 2025. godine.

Panel je ocenio da nema dokaza da je sportistkinja postupala nepažljivo ili nesavesno, ali je, pošto nije uspela da utvrdi izvor kontaminacije, izrekao dvogodišnju suspenziju u skladu sa antidoping pravilima.

(Beta)