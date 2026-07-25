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Inicijativa Sektora za sport Gradske opštine Čukarica za ustanovljavanje Sportske nagrade „Nenad Stekić“ povezuje dve jasne namere: da se najveće međunarodne medalje sportista sa Čukarice vrednuju prema jednakim i unapred utvrđenim kriterijumima i da se ime jednog od najvećih jugoslovenskih i srpskih atletičara trajno sačuva od zaborava.

Inicijativa je podneta, a njeno razmatranje očekuje se na nekoj od narednih sednica Veća GO Čukarica.

Na prvi pogled, reč je o još jednom opštinskom priznanju. Ono što ovu ideju izdvaja, međutim, nije svečana forma, već izuzetno visoko postavljen prag za dobitnike.

Predloženo je da nagrada bude najviše posebno sportsko priznanje GO Čukarica, koje se dodeljuje sportisti za vrhunsko sportsko dostignuće. Pravo na nju imao bi isključivo sportista koji predstavlja Republiku Srbiju, živi na Čukarici i osvoji zlatnu, srebrnu ili bronzanu medalju na Olimpijskim igrama ili zvaničnom svetskom ili evropskom prvenstvu u propisanim kategorijama. Pod jednakim uslovima bili bi obuhvaćeni i paraolimpijski sportisti. Sportista koji ispuni sve ove uslove mogao bi da postane laureat Sportske nagrade „Nenad Stekić“.

1/3 Vidi galeriju Nenad Stekić Foto: Privatna arhiva

Ako uslove ispuni više sportista, svi bi bili ravnopravni dobitnici. Ukoliko tokom godine nijedan sportista sa Čukarice, nastupajući za Republiku Srbiju, ne osvoji medalju na Olimpijskim igrama ili zvaničnom svetskom ili evropskom prvenstvu, nagrada se te godine ne bi dodelila.

Nagrada bi bila namenjena isključivo sportistima, a ne klubovima, trenerima, funkcionerima ili sportskim radnicima. Njena svrha ne bi bila da obuhvati svaki značajan doprinos sportu, već da trajno zabeleži konkretan rezultat postignut na samom vrhu svetskog i evropskog sporta.

Izbor imena Nenada Stekića nije slučajan - naprotiv.

Jedan od najvećih jugoslovenskih i srpskih atletičara skočio je 25. jula 1975. godine u Montrealu 8,45 metara. Bio je to evropski rekord i drugi najbolji rezultat u istoriji u tom trenutku, odmah iza čuvenog svetskog rekorda Boba Bimona. Stekićev skok i danas je nacionalni rekord Srbije.

Osvojio je tri evropske srebrne medalje - dve na otvorenom, u Rimu 1974. i Pragu 1978. godine, i jednu u dvorani, u Zindelfingenu 1980. godine. Nastupio je na tri Olimpijske igre i nije osvojio olimpijsku medalju, ali bi njegova evropska srebra u potpunosti ispunila kriterijume priznanja koje bi nosilo njegovo ime.

Za Čukaricu, Stekić nije važan samo zbog brojeva, rekorda i medalja. Odrastao je na Banovom brdu, pa povezivanje njegovog imena sa budućim opštinskim sportskim priznanjem nije naknadno stvorena simbolika, već način da se jedno veliko sportsko ime trajno vrati sredini iz koje je poteklo.

I sam izgled nagrade odstupao bi od uobičajenih plaketa i pehara. Svaki dobitnik dobio bi zasebno izrađenu i numerisanu minijaturnu bistu Nenada Stekića, sa imenom sportiste i podacima o nagrađenom rezultatu, kao i svečanu zahvalnicu. Dodela bi se održavala 7. marta, na dan Stekićevog rođenja.

Ukoliko Veće podrži inicijativu, usledila bi normativno-pravna obrada, dok bi konačnu odluku o ustanovljavanju nagrade donela Skupština GO Čukarica. Zato je još rano govoriti o gotovoj stvari.

Ipak, sama ideja zaslužuje pažnju. Čukarica bi mogla da dobije priznanje čiji ugled neće zavisiti od naziva ili svečanosti, već od retkosti i vrednosti rezultata koji će na njemu biti ispisani.

„Ova inicijativa nije pokrenuta da bi Čukarica dobila još jednu nagradu, već da bismo ime Nenada Stekića sačuvali od zaborava. Sećanje na sportistu njegovog formata i na sve što je ostavio jugoslovenskom i srpskom sportu, kao i Čukarici, ne sme da izbledi s vremenom. Želimo da naša deca i budući šampioni, makar kroz ovu nagradu, saznaju ko je bio Nenad Stekić i kakve je domete ostvario. Vremenom bi i sama nagrada trebalo da postane simbol vrhunskog sportskog dostignuća i veliko priznanje za buduće mlade šampione Čukarice i Srbije“, kaže Đorđe Bulić, član Veća Gradske opštine Čukarica zadužen za sport.

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