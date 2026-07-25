Slušaj vest

Veliki skandal potresa američki sport!

Jedno od najpoznatijih lica NFL-a, Toni Romo, završio je u policijskom pritvoru nakon što je zaustavljen u Milvokiju zbog sumnje da je vozio pod dejstvom alkohola.

1/4 Vidi galeriju Legendarni NFL igrač - Toni Romo Foto: TOM PENNINGTON / Getty images / Profimedia, Szagola/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marianna Massey / Getty images / Profimedia

Bivši kvoterbek Dalas Kaubojsa, a danas jedan od najcenjenijih NFL analitičara na televiziji, priveden je nakon saobraćajne kontrole na autoputu I-43. Prema policijskom izveštaju, Romo navodno nije uspeo da prođe standardne testove prisebnosti koje su sproveli policajci.

Romo je potom odveden, evidentiran i pušten iz pritvora nekoliko sati kasnije. Njegov slučaj sada ide pred sud, gde bi trebalo da se pojavi 21. septembra.

Od NFL ikone do TV zvezde

Toni Romo je tokom karijere bio simbol Dalas Kaubojsa.

U NFL je stigao 2003. godine kao nedraftovani igrač, ali je uspeo da postane jedan od najboljih kvoterbekova u istoriji franšize. Četiri puta je biran za Pro boul, a drži i rekord Kaubojsa po broju tačdaun dodavanja — 248.

Nakon povlačenja iz aktivnog igranja 2017. godine napravio je novi uspeh kao komentator CBS-a, gde je postao zaštitno lice NFL prenosa.