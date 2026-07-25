Meridianbet podržava UFC spektakl koji stiže u Beograd! Dolazak najveće svetske borilačke promocije u glavni grad Srbije 1. avgusta stavio je domaći sport u sam centar globalne pažnje.

Kao vodeći regionalni brend, Meridianbet je potvrdio ulogu zvaničnog sponzora ovog dugoočekivanog UFC Fight Night događaja. Ovo će biti prvi UFC događaj održan u Srbiji, gde će Meridianbet biti ekskluzivni sponzor u kategoriji sportskog klađenja.

Interesovanje za dolazak UFC-a u Beograd je veliko, a ulaznice su većim delom rasprodate ubrzo nakon puštanja u prodaju. Srbija je jedanaesta evropska zemlja koja ugošćuje UFC događaj.

Svetski spektakl biće distribuiran širom sveta preko UFC-ovih emiterskih partnera, pred globalnom publikom.

„Sponzorstvo borilačkih sportova dugo je deo naše brend strategije, a partnerstvo sa jednom od najgledanijih sportskih organizacija na svetu prirodan je sledeći korak dok nastavljamo da gradimo vidljivost naše kompanije u regionu i širom sveta“, izjavio je Vilijam Skot, izvršni direktor kompanije Meridian Holdings.

Meridianbet je osnovan u Srbiji 2001. godine i od tada kontinuirano posluje na tržištu. Partnerstvo predstavlja najvidljiviju vezu brenda sa jednom globalnom sportskom organizacijom do sada.