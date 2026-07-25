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U odlično popunjenoj sali hotela Malak gledali smo sjajan boks i kik-boks program, gde su kruna svega bile nove pobede za Almira Memića, Benjamina Poturka u svojim borbama.

U glavnom događaju večeri, Almir Memić je u borbi super srednje kategorije uspeo da savlada Migela Luisa Vaskeza iz Kolumbije odlukom sudija posle šest rundi i upisao šestu profi pobedu iz isto toliko mečeva. Držao je od starta kontrolu Tajson iz Prijepolja tokom uvodne dve runde mogao čak i nokautom da reši borbu, ali je svakako pokazao dosta toga kvalitetnog.

Na kraju je uspeo da u potpunosti izmori svog protivnika iz Kolumbije i da tako dođe do svoje šeste pobede u Balkan Boxing promocijama, a dve je inače ostvario i putem nokauta. Takođe, pokazao je i čvrstu bradu u nekoliko navrata, kada je i Kolumbijac opasno pogodio.

1/8 Vidi galeriju Balkan Boxing 9 spektakl u Sarajevu Foto: Jovana Kala Božić

Odmah pre njega smo u ringu gledali i sina legende balkanskog boksa, Dževada Poturka, njegovog Benjamina, koji je u jednoj od najboljih borbi, takođe odlukom sudija, slavio protiv Stefana Mihailova.

Gledali smo otvoreni okršaj u kruzer kategoriji, gde su rivali razmenjivali udarce. U prve dve runde je Poturak dominirao, potom je Mihailov uzvratio u trećoj, ali se sve vratilo na staro u četvrtoj rundi, pa sudije nisu imale mnogo dileme da li Benjaminu treba dodeliti pobedu, koja je bila apsolutno zaslužena. Leo Cvitanović je večeras dominirao i uspeo je da slavi trijumf dosta ubedljivo protiv Aidara Oroskulova. Hrvatski bokser je bio i najubedljiviji, jer je nizom udaraca ostavio protivnika na podu tokom druge runde, pa je sudija mogao samo da zaključi borbu i da podigne ruku Cvitanovića u znak pobede.

Vrlo zanimljivo je bilo i u dvoboju Ahmeda Džananovića i Miloša Janjanina, gde je prvopomenuti stigao do pobede nokautom, a na samom startu boks programa.

Matija Gajović je slavio nokautom protiv Marka Petričevića, takođe dominantno u prvoj rundi.

Ono što je bila novina na ovom Balkan Boxing 9 događaju je to što smo imali i kik-boks program u saradnji sa No Limit organizacijom, pa smo tu mogli da ispratimo neke nove nade borilačkih sportova sa prostora ovog regiona.

Pobede su redom ređali Isa Zildžić protiv Semira Mikare, zatim Muhamed Dupljak protiv Dimitrija Đorđevića, Ermin Hadžajlija protiv Benjamina Gute, Nedim Subašić je lako izašao na kraj nokautom protiv Imrana Kabahije, dok su sudije u duelu Ilije Antića i Irmana Botića presudili u korist prvopomenutog kik-boksera. Ilija Basrak i Davud Hukić su remizirali.

Balkan Boxing neće na dugu pauzu, pošto nas krajem avgusta očekuje novi spektakl u Ložionici u Beogradu, gde će borbe biti još jače i snažnije do sada!

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