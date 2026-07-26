Slušaj vest

FIDE je pokrenula novi program nagrađivanja kojim želi da oda priznanje najboljima u svetu šaha, a Srbija je dobila mesto među deset nominovanih federacija koje će se boriti za laskavo priznanje.

Društvo u kojem se našla Srbija najbolje govori o kakvom uspehu je reč. Pored naše zemlje, među kandidatima su i šahovske sile poput Kine, Indije, Uzbekistana, Italije, Kolumbije, Kenije, Gruzije, Kazahstana i Turske.

"Ove nagrade su deo novog dvogodišnjeg programa kojim se odaje priznanje izuzetnim dostignućima, pojedincima, događajima, timovima, savezima i inicijativama širom globalne šahovske zajednice", saopštio je Šahovski savez Srbije.

Nagrade će biti dodeljene u 11 kategorija, a među njima su priznanja za najboljeg šahistu, najbolju šahistkinju, najbolji tim i najbolje federacije. U svakoj kategoriji nalazi se po deset nominovanih kandidata koje je izabrao stručni žiri.

Svečana ceremonija biće održana u septembru u Samarkandu, tokom 46. Šahovske olimpijade FIDE, gde će biti poznati dobitnici prestižnih priznanja.

Za srpski šah ovo predstavlja još jednu potvrdu rada, razvoja i rezultata koji su poslednjih godina sve više primećeni na međunarodnoj sceni.

Ne propustiteOstali sportoviZAVRŠEN BALKAN BOXING 9 SPEKTAKL U SARAJEVU! Almir Memić i Benjamin Poturak slavili u brutalnim borbama!
Balkan boxing 3.jpg
Ostali sportoviVELIKI SKANDAL POTRESA AMERIKU! Miljenik miliona završio u pritvoru, detalji šokirali javnost!
Toni Romo
Ostali sportoviLEGENDI U ČAST! Inicijativa Sektora za sport GO Čukarica za ustanovljavanje Sportske nagrade „Nenad Stekić“
Nenad Stekić 3.png
Ostali sportoviIZAZOVI NA NAJVEĆOJ SCENI: Mlada ženska vaterpolo reprezentacija na Prvenstvu sveta u Zagrebu
Mlada ženska vaterpolo reprezentacija Srbije

00:40
Fudbaleri UNA Štrasen šokirano gledaju Grobare: Neverovatna scena na kraju utakmice Partizana Izvor: MONDO/Dušan Ninković