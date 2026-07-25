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Aktuelni šampion vozač Meklarena Lando Noris bio je najbrži na današnjem trećem treningu uoči kvalifikacija za trku Formule 1 za Veliku nagradu Mađarske.

Noris je ostvario rezultat od 1:17,939 minuta.

1/6 Vidi galeriju Lando Noris Foto: Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia, Patrick Post / AFP / Profimedia, Xavi Bonilla / Panoramic / Profimedia

Drugi je bio sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton iz Ferarija sa 0,117 sekundi zaostatka, a treći vodeći u šampionatu Kimi Antoneli iz Mercedesa sa 0,129 sekundi zaostatka.

Vozač Ferarija Šarl Lekler bio je četvrti, Oskar Pjastri iz Meklarena peti, a šesto mesto zauzeo je Džordž Rasel iz Mercedesa.

Četvorostruki svetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula bio je sedmi, njegov timski kolega Isak Hadžar osmi, deveto mesto zauzeo je Lijam Loson iz Rejsing Bulsa, a 10. je bio vozač Audija Niko Hulkenberg.

Kvalifikacije su na programu od 16 časova, a trka za Veliku nagradu Mađarske vozi se u nedelju od 15 časova.

Kurir Sport / Beta

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