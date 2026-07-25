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Noris je u poslednjem krugu obezbedio prvo mesto rezultatom 1:17,207 minuta.

Sa druge pozicije startovaće sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton iz Ferarija, pošto je imao 0,012 sekundi zaostatka, a sa treće njegov timski kolega Šarl Lekler, koji je imao 0,238 sekundi zaostatka.

Vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antoneli iz Mercedesa krenuće sa četvrtog mesta, a vozač Meklarena Oskar Pjastri sa petog.

U samoj završnici trećeg dela kvalifikacija na stazi se okrenuo Maks Verstapen iz Red Bula, nije popravio rezultat pa je zauzeo šesto mesto, a iza njega startovaće Džordž Rasel iz Mercedesa, koji se na kraju parkirao na stazi.

Vozač Red Bula Isak Hadžar bio je osmi, Arvid Lindbland iz Rejsing Bulsa deveti, a sa 10. mesta krenuće vozač Audija Niko Hulkenberg.

Trka za Veliku nagradu Mađarske na programu je u nedelju od 15 časova na stazi Hungaroring.

(Beta)