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Rvačku reprezentaciju Srbije do kraja godine očekuju veliki izazovi i učešća na dva velika takmičenja – Mediteranskim igrama u Italiji krajem avgusta i Svetskom prvenstvu koje je na programu krajem oktobra u Kazahstanu.

1/61 Vidi galeriju Rvanje Foto: Rvački savez Srbije, Privatna Arhiva

Posle učešća na renking turniru u Mađarskoj, koji je poslužio kao odlična provera, naši najbolji rvači su trenutno na zasluženom predahu od treninga, a sa pripremama nastavljaju već početkom sledeće nedelje u Zrenjaninu.

“U izuzetnoj jakoj konkurenciji na turniru renking serije u Budimpešti Aleksa Ilić i Ognjen Jakovljević osvojili su peta mesta. Moram da istaknem da su naši mlađi seniori, rvači do 23 godine, na ovom turniru pružili izvanredne borbe, a veliki napradak pokazali su Antal Vamoš, Branko Đukić i Luka Katić i to je veliki podstrek za budućnost. Kada je reč o našim iskusnim seniorskim takmičarama, oni još nisu dostigli vrhunac forme koju tempiramo za Meditaranske igre i Svetsko prvenstvo, tako da ni rezultat nije bio u rangu njihovog renomea”, sumirao je utiske prvi trener naše selekcije u grčko-rimskom stilu Vojislav Trajković.

Rvački savez Srbije i ove godine obezbedio je vrhunske uslove za pripreme naših takmičara. Bazične pripreme su odrađene na Divčibarama, potom se učestvovalo na čuvenom trening kampu u Poreču i u Mađarskoj u njihovom Olimpijskom trening centru.

“U odličnim uslovima trenirali smo i u Kanjiži i Nacionalnom trening centru u Košutnjaku i zato dugujemo veliku zahvalnostrukovodstvu Saveza. Nastavak priprema predviđen je u Zrenjaninu, planiran je rad na tehničko-taktičkim elementima, ali i na snazi i kondiciji. Od 7. do 9. avgusta učestvujemo na međunarodnom turniru u Rumuniji, a onda završne treninge pred Mediteranske igre odradićemo u Košutnjaku”, istakao je Trajković.

Na raspolaganju Trajković ima ukupno 18 rvača, a na Mediteranskim igrama naša selekcija u grčko-rimskom stilu najverovatnije će učestvovati sa četiri takmičara.

“Vrhunac sezone imaćemo krajem oktobra kada će u Astani biti održano Svetsko prvenstvo. Još je rano da preciziramo u kom sastavu ćemo nastupiti, jer ima još dosta rada to tog šampionata. Ono što moram da naglasim je da će nam sledeća godina biti jako važna, jer je predolimpijska, s obzirom da će se obezbeđivati norme za učešće na najvećoj svetskoj smotri sporta u Los Anđelesu što nam je glavni cilj”, zaključio je Trajković.