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Karapas je "kraljevsku" etapu dugu 171 kilometar od Bur d'Oazana do Alp d'Ueza prešao za četiri sata, 59 minuta i 39 sekundi.

To je njegova druga etapna pobeda u ovogodišnjoj trci, a ukupno treća na Turu.

On je osigurao tačkastu majicu, belu sa crvenim tačkama, za najboljeg penjača u trci.

Drugo mesto zauzeo je Belgjanac Remko Evenepul iz Red Bul Bore sa 26 sekundi zaostatka, a treći je bio Amerkanac Sem Kus iz Visme sa 31 sekundom zaostatka. Kus je imao problema u završnici, izgubio je kontrolu i mogao je da padne preko ograde, pa ga je Karapas pretekao na oko pet kilometara do cilja.

Pogačar je zauzeo četvrto mesto sa minut i pet sekundi zaostatka. On je gotovo sigurno osvojio petu titulu na Turu, pošto je nedeljna poslednja etapa po Parizu revijalna jer je običaj da se ne napada vozač koji nosi žutu majicu.

On nije želeo da napada protivnike, kroz cilj je prošao sa timskim kolegom Meksikancem Isakom Del Torom, kome je pomogao da osvoji treće mesto u ukupnom plasmanu.

U generalnom plasmanu Pogačar je prvi sa 72:53,44 sata, ispred Evenepula koji ima zaostatak od 6:26 minuta i Del Tora sa 9:42 minuta.

Pogačar će se priključiti legendama biciklizma Ediju Merksu, Migelu Indurainu, Žaku Anketilu i Bernaru Inou kao jedini vozači sa pet titula u najprestižnijoj trci na svetu.

(Beta)