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Start etape je iz Toarija, zapadno od prestonice, premešten u sam Pariz.

Bezbednosne snage koje su prvobitno bile mobilisane za Pariz preraspoređene su kako bi pomogle u gašenju požara na drugim lokacijama.

"Prefekt policije i direktor Tur de Fransa pohvaljuju posvećenost svih onih koji učestvuju u borbi protiv šumskih požara i izražavaju punu solidarnost sa pogođenim zajednicama", navodi se u saopštenju Tura.

(Beta)

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Biciklizam, Biciklistička trka Izvor: Kurir