Poslednja, 21. etapa Tur de Fransa skraćena je danas sa 133 na 89 kilometara kako bi se smanjio pritisak na hitne službe koje se bore sa šumskim požarima na jugozapadu zemlje.
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Start etape je iz Toarija, zapadno od prestonice, premešten u sam Pariz.
Bezbednosne snage koje su prvobitno bile mobilisane za Pariz preraspoređene su kako bi pomogle u gašenju požara na drugim lokacijama.
"Prefekt policije i direktor Tur de Fransa pohvaljuju posvećenost svih onih koji učestvuju u borbi protiv šumskih požara i izražavaju punu solidarnost sa pogođenim zajednicama", navodi se u saopštenju Tura.
(Beta)
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