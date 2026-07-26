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Najbrže rastuća svetska organizacija borbi bez rukavica, Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), po prvi put dolazi u Srbiju. Beograd će 17. oktobra biti domaćin događaja koji će ljubiteljima borilačkih sportova doneti ono po čemu je BKFC postao globalni fenomen – beskompromisne okršaje golim šakama, sirovu snagu, adrenalin i borbu bez prostora za kalkulacije.

Nema skrivanja iza taktike i nema mesta za grešku. Samo borci, njihova izdržljivost, karakter i želja za pobedom. Upravo zato BKFC važi za jednu od najekstremnijih i najuzbudljivijih borilačkih organizacija na svetu.

Već prve potvrđene borbe najavljuju veče vrhunskog adrenalina.

U glavnoj borbi večeri, evropski šampion Agi Faulkner brani BKFC evropsku titulu u teškoj kategoriji protiv Dilana Prašovića, jednog od najpoznatijih boraca sa ovih prostora. Faulkner u Beograd stiže kao jedan od najdominantnijih evropskih predstavnika ovog sporta, dok će Prašović pred publikom iz regiona imati priliku da osvoji evropski pojas i ispiše novu stranicu svoje karijere. Kada se u BKFC ringu spoje dvojica teškaša poznatih po nokauterskoj moći, jedno je gotovo sigurno – publiku očekuje borba koja neće dugo ostati samo na razmeni udaraca.

Jedan od trenutaka koji publika s nestrpljenjem očekuje biće povratak Aleksandra Konovalova pred domaću publiku. Višestruki svetski i evropski šampion, jedan od najtrofejnijih srpskih kik-boksera i ime koje je godinama obeležavalo WAKO scenu, novu stranicu karijere ispisuje u BKFC-u. Njegova borba sa Eddyjem Ruizom predstavljaće sudar iskustva, šampionskog pedigrea i sirove energije po kojoj su borbe golim šakama postale svetski fenomen.

Opasni internacionalni protivnik koji u Beograd dolazi sa namerom da pokvari planove domaćem predstavniku. U BKFC-u nema prostora za oprez – svaki udarac može da promeni tok borbe.

Posebnu pažnju domaće publike privući će okršaj Stefana Dobrijevića i Stevana Negucića. Dvojica srpskih boraca ukrstiće gole šake u borbi koja obećava žestok tempo od prve sekunde. Za obojicu, ovo je prilika da se nametnu na najvećoj evropskoj BKFC sceni i naprave iskorak ka međunarodnoj karijeri.

Ovo su tek prve potvrđene borbe, dok će kompletan program uskoro biti predstavljen. 17. oktobra Beograd će postati epicentar najbrutalnijeg borilačkog spektakla u Evropi, gde će odlučivati srce, izdržljivost i snaga udarca. BKFC ne obećava samo borbe – obećava sirovu emociju, nokaute i spektakl koji se ne zaboravlja.