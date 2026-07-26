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Međunarodna automobilska federacija (FIA) saopštila je danas da će se trka Formule 1 za Veliku nagradu Bahreina, koja je bila planirana za proleće ove godine, održati 4. oktobra na stazi Sepang u Maleziji. Formula 1 je ranije odložila trke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, koje su bile planirane za mart i april, zbog eskalacije rata sa Iranom.

Na stazi Sepang trke Formule 1 su se vozile od 1999. do 2017. godine, a zvaničan naziv ovogodišnje trke biće - Velika nagrada Bahreina.

Trkački vikend u Sepangu smešten je između ulične trke u Bakuu, koja se vozi 26. septembra i trke u Singapuru, 11. oktobra.

"Ono što je najvažnije, ovo su fantastične vesti za naše navijače. Oni će i dalje uživati u kompletnom i uzbudljivom kalendaru Formule 1, a ujedno će videti povratak sporta na jednu od sjajnih staza", rekao je predsednik i izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenikali, pred početak trke za Veliku nagradu Mađarske.

1/6 Vidi galeriju Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Ovo neće biti prvi put da se trka Formule 1 naziva po jednoj zemlji, a održava u drugoj. Dugogodišnja Velika nagrada San Marina vozila se u susednoj Italiji, a poslednji put je održana 2006. godine.

Takođe, Nemačka je dva puta bila domaćin trke pod nazivom Velika nagrada Luksemburga, dok je Francuska jednom organizovala trku za Veliku nagradu Švajcarske.

Međutim, nijedan od tih primera nije imao toliku geografsku udaljenost između zemlje po kojoj je trka nazvana i mesta njenog održavanja kao što je slučaj sa Bahreinom i Malezijom, koji se nalaze na suprotnim krajevima Azije.

Od poslednje trke Formule 1 u Sepangu 2017. godine, Malezija se fokusirala na domaćinstvo Moto GP trka, ali je zadržala prisustvo u Formuli 1 zahvaljujući državnoj naftnoj kompaniji Petronas, koja je glavni sponzor ekipe Mercedesa.

Održavanje trke u Maleziji umesto u Bahreinu dodatno otvara pitanje budućnosti ostalih trka Formule 1 na Bliskom istoku, nakon što su vojna dejstva u kojima učestvuju Sjedinjene Američke Države, Izrael i Iran eskalirala poslednjih nedelja.

Formula 1 ima još dve planirane trke u regionu Persijskog zaliva - Veliku nagradu Katara u novembru i završnicu sezone u Abu Dabiju u decembru, ali i dalje nije jasno da li će one biti održane prema planu.

Kurir Sport / Beta

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