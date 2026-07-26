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Odbojkašice Turske osvojile su danas zlatnu medalju u Ligi nacija, pošto su u finalu u Makau pobedile Brazil sa 3:1, po setovima 23:25, 25:23, 26:24, 25:21.

1/4 Vidi galeriju Odbojkašice Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Tursku je do pobede u osmom izdanju Lige nacija vodila Melisa Vargas sa 33 poena, dok je Hande Baladin upisala 19 poena.

U selekciji Brazila bolja od ostalih je bila Ana Kristina sa 25 poena, a Rosamarija Montibeljer je zabeležila sa 19 poena.

Turskoj je ovo druga zlatna medalja u Ligi nacija, nakon pobede 2023. godine, dok je Brazil upisao i peti poraz u finalima.

Ranije danas u borbi za bronzanu medalju Italija je pobedila domaćina Kinu sa 3:1 (25:16, 23:25, 25:22, 25:13).

Najviše titula u Ligi nacija, po tri, imaju Sjedinjene Američke Države i Italija.