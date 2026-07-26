BRITANAC NAJBRŽI NA HUNGARORINGU: Noris drugu godinu zaredom pobednik trke F1 za Veliku nagradu Mađarske
Vozač Meklarena Lando Noris drugu godinu zaredom zabeležio je pobedu u trci Formule 1 za Veliku nagradu Mađarske, dok je prvo mesto u generalnom plasmanu posle današnje trke zadržao vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli.
Noris, aktuelni svetski prvak, na stazi Hungaroring upisao je ukupno 12. pobedu u karijeri, dok je njegov timski kolega Oskar Pjastri 14 krugova pre kraja zbog problema sa menjačem odustao u trenutku kada je zauzimao drugu poziciju.
Drugo mesto zauzeo je vozač Red Bula Maks Verstapen, a na treće mesto pobedničkog postolja popeo se Antoneli, koji je u prvih 11 trka ove sezone zabeležio šest pobeda.
Četvrto i peto mesto pripalo je vozačima Ferarija Šarlu Lekleru i Luisu Hamiltonu, šesti je kroz cilj prošao Isak Hadžar iz Red Bula, a sedmo mesto zauzeo je Džordž Rasel iz Mercedesa.
Bodove su osvojili još Lijam Loson iz Rejsing Bulsa, Niko Hulkenberg iz Audija, kao i Losonov timski kolega Arvid Lindblad.
U generalnom plasmanu Antoneli vodi sa 219 bodova, drugo mesto zauzima Hamilton sa 50 bodova zaostatka, Rasel na trećem mestu ima 160 bodova, Lekler je četvrti sa 138 bodova, a petoplasirani Noris ima 128 bodova.