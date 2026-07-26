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Vozač Meklarena Lando Noris drugu godinu zaredom zabeležio je pobedu u trci Formule 1 za Veliku nagradu Mađarske, dok je prvo mesto u generalnom plasmanu posle današnje trke zadržao vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli.

1/6 Vidi galeriju Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Noris, aktuelni svetski prvak, na stazi Hungaroring upisao je ukupno 12. pobedu u karijeri, dok je njegov timski kolega Oskar Pjastri 14 krugova pre kraja zbog problema sa menjačem odustao u trenutku kada je zauzimao drugu poziciju.

Drugo mesto zauzeo je vozač Red Bula Maks Verstapen, a na treće mesto pobedničkog postolja popeo se Antoneli, koji je u prvih 11 trka ove sezone zabeležio šest pobeda.

Četvrto i peto mesto pripalo je vozačima Ferarija Šarlu Lekleru i Luisu Hamiltonu, šesti je kroz cilj prošao Isak Hadžar iz Red Bula, a sedmo mesto zauzeo je Džordž Rasel iz Mercedesa.

Bodove su osvojili još Lijam Loson iz Rejsing Bulsa, Niko Hulkenberg iz Audija, kao i Losonov timski kolega Arvid Lindblad.

U generalnom plasmanu Antoneli vodi sa 219 bodova, drugo mesto zauzima Hamilton sa 50 bodova zaostatka, Rasel na trećem mestu ima 160 bodova, Lekler je četvrti sa 138 bodova, a petoplasirani Noris ima 128 bodova.