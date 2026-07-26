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Vozač Meklarena Lando Noris rekao je danas da je presrećan što se vratio pobedama, kao i da je tokom cele trke Formule 1 u Mađarskoj imao poverenje u svoj bolid.

"Moj današnji tempo je verovatno bio jedan od najboljih ikada. Bolid je bio fantastičan za vožnju i imao sam potpuno poverenje u njega. Sjajna trka, a činjenica da sam vratio prvo mesto zahvaljujući dužem ostanku na stazi pre drugog odlaska u boks, to nisam očekivao. Tempo je bio toliko dobar da sam bez problema mogao duže da ostanem na stazi, a prednost svežijih guma u završnici mi je donela pobedu. Presrećan sam što sam ponovo na vrhu i što sam ponovo broj jedan", rekao je Noris, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Noris je na stazi Hungaroring zabeležio 12. pobedu u karijeri, prvu ove sezone, a aktuelni svetski prvak je u Mađarskoj slavio drugi put uzastopno.

Noris je najviše problema imao na startu trke, kada je u duelu sa timskim kolegom Oskarom Pjastrijem izgubio prvu poziciju.

"Šta se desilo na startu trke, stvarno ne znam. Stalno sam gubio zadnji kraj bolida, imao sam tri ili četiri velika proklizavanja, osećaj je bio užasan. Naravno, Oskar je obavio odličan posao, uspeo je da me obiđe. Mislim da sam preširoko izašao na prljavi deo staze", dodao je 26-godišnji britanski vozač.

Trku je obeležilo odustajanje Pjastrija, 14 krugova pre kraja, koji se u trenutku kada je bio drugi povukao zbog problema sa menjačem.

Drugo mesto je na kraju pripalo vozaču Red Bula Maksu Verstapenu, a četvorostruki svetski prvak istakao je da nije očekivao plasman na podijum.

"Nisam očekivao da ću danas biti na podijumu, ali naporno smo radili i izborili smo to. Start je bio dobar, uspeo sam da prođem prve dve krivine bez problema. Posle prvog odlaska u boks uspeo sam da obiđem Luisa dobrim kočenjem. Posle toga je bilo važno sačuvati gume, doneti prave odluke kada je strategija u pitanju. S obzirom na sve okolnosti, veoma sam zadovoljan drugom pozicijom", istakao je Verstapen, koji je tako posle Austrije još jednom ove sezone zauzeo drugo mesto.

Treći je kroz cilj prošao vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli, koji je u prvih 11 ovosezonskih trka zabeležio šest pobeda.

"Bila je ovo veoma teška trka. Ovde je teško preticati, pa smo pokušali sa drugačijom strategijom. U početku smo planirali da odvezemo trku sa samo jednim zaustavljanjem u boksu, ali su mi onda rekli da se gume previše troše. Posle smo imali situaciju sa virtuelnim vozilom bezbednosti (nakon Pjastrijevog odustajanja), a oba Ferarija su tada otišla u boks. Znao sam da će biti teško zadržati ih, jer ja sam bio na tvrdim, a oni na mekim gumama. Srećom uspeli smo da ih zadržimo iza nas", rekao je italijanski vozač, koji će za mesec dana proslaviti 20. rođendan.