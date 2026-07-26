Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Slovenački biciklista Tadej Pogačar osvojio je petu titulu na Tur d'Fransu i tako izjednačio rekord po broju trijumfa na najprestižnijoj svetskoj biciklističkoj trci.

Vozač ekipe Emirejts je bez problema priveo kraju 21. i poslednju etapu u Parizu, čime je potvrdio ubedljivu pobedu u generalnom plasmanu.

1/13 Vidi galeriju Tadej Pogačar Foto: Laurent Cipriani / AFP / Profimedia, Belga / ddp USA / Profimedia, AP Photo/Daniel Cole

Dvadesetsedmogodišnji Slovenac trku je završio sa prednošću od šest minuta i 26 sekundi u odnosu na Belgijanca Remka Evenepula iz Red Bul Bore, dok je treće mesto zauzeo njegov timski kolega iz Emirejtsa, 22-godišnji Meksikanac Isak del Toro, kojem je ovo bio debitantski nastup na Tur d'Fransu.

Pogačar je slavio na ovogodišnjem Turu ukupnim vremenom 73 sata, 56 minuta i 26 sekundi.

Pogačar se tako pridružio legendama biciklizma – Belgijancu Ediju Merksu, Špancu Migelu Indurainu, kao i Francuzima Žaku Anketilu i Bernaru Inou – kao jedini vozači sa pet osvojenih titula na Tur d'Fransu.

Pobednik poslednje etape duge 88,7 kilometra bio je Holanđanin Van De Pul iz ekipe Premijer Tek rezultatom sat, 58 minuta i 49 sekundi.