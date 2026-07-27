MITROVČANIN STIGAO DO 15. TITULE PRVAKA SRBIJE U POSLEDNJOJ SERIJI: "Bacio sam koplje u vrhuncu neizvesnosti"
Prvenstvo Srbije za seniore u atletici donelo je uzbudljivu završnicu u disciplini bacanje koplja, u kojoj je iskusni reprezentativac i Mitrovčanin Vedran Samac osvojio svoju 15. titulu prvaka Srbije, i to hicem u poslednjoj seriji.
Samac, član AK Crvena zvezda, odlučujući rezultat ostvario je kada je pritisak bio najveći.
- Ja sam ovo bacio u zadnjoj seriji, na vrhuncu neizvesnosti - rekao je Samac nakon osvajanja novog državnog zlata.
Na državnom prvenstvu uspešan nastup imala je i njegova učenica, Mitrovčanka Marija Vučenović, članica AK Vojvodina, koja je osvojila srebrnu medalju, ostavši za nijansu bez najsjajnijeg odličja.
Za ovaj uspešni tandem sada sledi najvažniji izazov u sezoni – Evropsko prvenstvo u atletici, koje počinje 14. avgusta u Birmingemu. Vučenović će predstavljati Srbiju u bacanju koplja, dok će uz nju biti njen trener Vedran Samac.
- Forma se podiže. Očekujemo ulazak u finale i borbu za medalju - poručio je Samac uoči odlaska na kontinentalni šampionat.
Rezultati iz Kraljeva predstavljaju odličnu uvertiru za nastup na Evropskom prvenstvu, gde će srpski tandem pokušati da se umeša u borbu za sam vrh evropske atletike.
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