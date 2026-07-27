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Bio je kralj bejzbola, imao ugovor od 275 miliona dolara, slavu, luksuzan život i ljubav jedne od najpoznatijih žena sveta. A onda je usledio pad koji je zatresao Ameriku. Ovo je neverovatna priča o Aleksu Rodrigezu.

Aleks Rodrigez rođen je 27. jula 1975. godine i dugo je smatran jednim od najvećih talenata koje je bejzbol ikada video. Već kao tinejdžer postao je prvi pik na draftu, a ubrzo je pokazao da nije običan igrač.

Nosio je dresove Sijetl Marinersa, Teksas Rendžersa i posebno Njujork Jenkisa, gde je postao globalna zvezda.

Tokom karijere osvojio je tri MVP priznanja, 14 puta bio Ol-star igrač, a završio je karijeru sa neverovatnih 696 houm-ranova i više od 2.000 RBI poena.

Ali Rodrigez nije bio samo sportska zvezda. Bio je jedan od najplaćenijih sportista sveta. Kada je 2007. potpisao ugovor sa Jenkijima vredan 275 miliona dolara, postao je simbol nove ere sportskih megaugovora.

Ipak, iza blistave slike počeli su da se pojavljuju problemi.

1/8 Vidi galeriju Proslavljeni bejzbol igrač - Aleks Rodrigez Foto: Jed Jacobsohn / Getty images / Profimedia, Lisa Blumenfeld / Getty images / Profimedia

Skandal koji mu je promenio život

Najveći udarac stigao je kada se njegovo ime našlo u centru afere sa nedozvoljenim supstancama. Rodrigez je bio deo istrage povezane sa klinikom "Biogenesis", nakon čega mu je izrečena jedna od najtežih kazni u istoriji MLB lige – suspenzija za celu sezonu 2014. godine.

Čovek koji je nekada bio zaštitno lice američkog sporta postao je meta kritika i naslovnih strana. Navijači su ga optuživali da je narušio sopstveno nasleđe, a njegova reputacija bila je ozbiljno poljuljana.

Romansa sa Džej Lo

Kada se činilo da je njegova sportska priča zauvek obeležena kontroverzama, Rodrigez je ponovo dospeo u centar pažnje – ovog puta zbog ljubavi.

Godine 2017. počeo je vezu sa Dženifer Lopez, jednom od najvećih zvezda svetske zabavne industrije.

Njihova romansa bila je prava holivudska priča. Zajedno su se pojavljivali na crvenim tepisima, delili trenutke iz privatnog života i važili za jedan od najpoznatijih parova sveta. Verili su se 2019. godine, ali je ljubavna bajka završena 2021. godine kada su objavili kraj veze.

Mediji su mesecima pratili svaki njihov korak – od luksuznih odmora do planova za venčanje koje se nikada nije dogodilo.

1/5 Vidi galeriju Aleks Rodrigez i Dženifer Lopez Foto: Darla Khazei/PacificCoastNews / Pacific coast news / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Van Tine Dennis/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Od vrha do dna, pa nazad u žižu javnosti

Posle svega, Rodrigez je pokušao da popravi sliku o sebi. Povukao se iz aktivnog igranja, posvetio se televiziji, biznisu i radu na sopstvenom imidžu. Postao je analitičar i ostao prisutan u svetu sporta.

Njegova karijera i danas izaziva podeljene reakcije. Jedni ga pamte kao jednog od najtalentovanijih igrača svih vremena, drugi kroz prizmu skandala koji mu je promenio nasleđe.

Ali jedno je sigurno – Aleks Rodrigez je prošao put kakav retko ko može da zamisli.

Od dečaka koji je sanjao bejzbol, preko miliona i holivudske ljubavi sa Dženifer Lopez, do najvećeg pada koji je zatresao Ameriku.