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Tužne vesti stigle su nam iz Crvene zvezde.

Bivši igrač ragbi 13 kluba Zvezda, Slobodan Subotić (42) je preminuo, a crveno-beli su se od njega oprostili emotivnim saopštenjem.

- Sa velikom tugom obaveštavamo sportsku javnost, naše prijatelje i članove kluba da nas je prerano napustio naš saigrač i prijatelj Slobodan Subotić. Pamtićemo ga po borbenosti, odanosti timu, sportskom duhu i prijateljstvu koje je nesebično delio sa svima nama. Njegov doprinos Ragbi 13 klubu Crvena zvezda i uspomene koje je ostavio zauvek će ostati deo naše klupske porodice. Crveno-beli dres nosio je od 2009 do 2013 godine. U ime svih članova Ragbi 13 kluba Crvena zvezda izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga voleli. Počivaj u miru. Vreme i mesto sahrane biće nakadno objavljeni - stoji u saopštenju.

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Foto: Facebook / Red Star Belgrade Rugby League Club

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07:46
to je život RAGBI Izvor: Kurir televizija