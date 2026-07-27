TUŽNE VESTI IZ CRVENE ZVEZDE! Umro bivši igrač, imao je samo 42 godine! Klub se oglasio emotivnim saopštenjem: "Pamtićemo ga po borbenosti i odanosti!"
Tužne vesti stigle su nam iz Crvene zvezde.
Bivši igrač ragbi 13 kluba Zvezda, Slobodan Subotić (42) je preminuo, a crveno-beli su se od njega oprostili emotivnim saopštenjem.
- Sa velikom tugom obaveštavamo sportsku javnost, naše prijatelje i članove kluba da nas je prerano napustio naš saigrač i prijatelj Slobodan Subotić. Pamtićemo ga po borbenosti, odanosti timu, sportskom duhu i prijateljstvu koje je nesebično delio sa svima nama. Njegov doprinos Ragbi 13 klubu Crvena zvezda i uspomene koje je ostavio zauvek će ostati deo naše klupske porodice. Crveno-beli dres nosio je od 2009 do 2013 godine. U ime svih članova Ragbi 13 kluba Crvena zvezda izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga voleli. Počivaj u miru. Vreme i mesto sahrane biće nakadno objavljeni - stoji u saopštenju.
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