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Angelina Topić osvojila je titulu prvakinje Srbije u skoku uvis sa preskočenih 1.93 m. Visine od 1.83 i 1.88 m savladala je iz prvog pokušaja, dok je preko 1.93 m prešla u drugom.

Natalija Vojinović zauzela je drugo mesto sa 1.83 m, dok je Ana Kovrlija bila treća sa 1.72m.

Milica Gardašević trijumfovala je u skoku udalj rezultatom 6.47 m. Nakon dva prestupa, pobednički rezultat ostvarila je u trećoj seriji, što je ujedno bio i njen jedini ispravan skok. Milica Stanimirović osvojila je drugo mesto sa 6.26 m, dok je Leigh Thompson bila treća sa

6.09 m.

Jedan od najboljih rezultata dana ostvario je Darijo Bašić Palković, koji je pobedio na 200 m rezultatom 20.88, uz dozvoljeni vetar od +0.7 m/s. Uroš Dubaić zauzeo je drugo mesto sa 21.55, dok je Bogdan Vidojković bio treći sa 21.56.

1/8 Vidi galeriju Angelina Topić na Svetskom dvoranskom prvenstvu Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

U ženskoj trci na 200 m slavila je Tamara Milutinović rezultatom 23.67. Aleksandra Pešić osvojila je drugo mesto sa 24.03, a Una Jovanović treće sa 24.23.

Filip Stanković bio je najbrži na 800 m, gde je do titule prvaka Srbije stigao rezultatom 1:50.33. Aldin Ćatović zauzeo je drugo mesto sa 1:51.68, dok je Andrej Prekajski bio treći sa 1:52.02.

Kod žena je na 800 m pobedila Maša Rajić odličnim rezultatom 2:04.56. Milica Tomašević osvojila je drugo mesto sa 2:07.65, dok je Dajana Petković bila treća sa 2:10.54. Mihajlo Katanić ubedljivo je slavio na 400 m prepone rezultatom 50.62. Aleksandar

Kamaljević bio je drugi sa 55.67, a Jovan Milošev treći sa 56.50.

U istoj disciplini kod žena pobedila je Maja Gajić rezultatom 58.01. Petra Dimitrijević zauzela je drugo mesto sa 1:02.20, dok je Lena Zorić bila treća sa 1:03.57. Elzan Bibić osvojio je titulu na 3000 m rezultatom 8:26.11. Nikola Mijailović bio je drugi sa

8:29.12, dok je Marko Nikolić zauzeo treće mesto sa 8:52.70.

U ženskoj trci na 3000 m pobedila je Teodora Simović rezultatom 10:37.17. Sanja Marić osvojila je drugo mesto sa 10:40.79, dok je Iva Maletić bila treća sa 10:51.55. Nikola Boca slavio je na 3000 m stipl rezultatom 9:30.82. Dušan Đurđanović bio je drugi sa 9:51.65, a Miodrag Vukić treći sa 10:14.57.

Kod žena je na 3000 m stipl pobedila Mejra Mehmedović rezultatom 10:51.49. Tara Žarić zauzela je drugo mesto sa 12:17.96, dok je Aleksandra Babić bila treća sa 12:34.45. Velika borba viđena je u bacanju koplja. Vedran Samac je u poslednjoj seriji ostvario rezultat

69.91 m i osvojio titulu prvaka Srbije. Branko Pokrajac zauzeo je drugo mesto sa 68.62 m, dok je Nikola Rosić bio treći sa 63.75 m.