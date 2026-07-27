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Kako prenosi CNN, sin Erika Bijenijemija, pomoćnog trenera Kanzas Siti Čifsa, lišen je slobode nakon što je iz vatrenog oružja otvorio vatru na rođenu majku Miju Bijenijemi.

Prema navodima šerifove kancelarije iz Virdžinije, policijske patrole su u nedelju kasno uveče odjurile na poziv o pucnjavi u porodičnom domu u Ešburnu. Na mestu nesreće zatekli su ranjenu 57-godišnjakinju sa višestrukim prostrelnim ranama.

Ona je u kritičnom stanju transportovana u najbližu zdravstvenu ustanovu, gde su lekari uspeli da je stabilizuju.

Brzom reakcijom organa reda, osumnjičeni Elajdža Zajon Bijenijemi je ubrzo locirani i priveden, a tereti se za pokušaj ubistva i neovlašćeno korišćenje vatrenog oružja.

U momentu kada se odigravala drama, Erik Bijenijemi se nalazio u Misuriju na letnjim priprema Čifsa u Sent Džozefu, ali je očekivano propustio trening u ponedeljak kako bi bio uz porodicu.

- Klub je obavešten o incidentu koji se dogodio u Bijenijemijevoj porodici. Zbog poštovanja prema njihovoj privatnosti, nećemo komentarisati ništa u ovom trenutku. Naše misli su uz njih - rekao je PR Kaznas siti Čifsa medijima.

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