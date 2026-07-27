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"Pritisak je definitivno na njemu (Antoneliju). Na meni nema nikakvog pritiska. Osećam se veoma samouvereno. Mercedes je kao tim napravio više grešaka, dok smo ih mi napravili manje i značajno smo napredovali. Ipak, očekujem da će oni i dalje pobeđivati, kao što očekujem da ćemo mi ostvariti još pobeda. Od sada pa do kraja sezone jednostavno moramo da budemo savršeni", rekao je Noris za Skaj.

Noris je u nedelju u Mađarskoj ostvario prvu pobedu u sezoni i drugu godinu uzastopno je trijumfovao na Hungaroringu.

Aktuelni šampion je peti u plasmanu sa 91 bodom zaostatka za vodećim Antonelijem, 11 trka pre kraja.

1/8 Vidi galeriju Lando Noris svetski šampion u Formuli 1 2025. Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, Jerry Andre / imago sportfotodienst / Profimedia

Vozač Red BulaMaks Verstapen je prošle sezone 10 trka pre kraja zaostajao 104 boda za vodećim u šampionatu Oskarom Pjastrijem iz Meklarena, ali se uključio u borbu za titulu koja mu je na kraju izmakla za samo dva boda, a bolji od njega bio je Noris.

"I dalje moramo da unapredimo bolid. U Mađarskoj smo od kvalifikacija do trke bili ubedljivo najbrži. Neće svaka trka biti ovako jednostavna niti ćemo na svakoj stazi biti ovako brzi, zato moramo vredno da radimo kako bismo uspeli da bolid bude ovako konkurentan na svim stazama. Ako u tome uspemo, onda je borba za titulu zaista realna mogućnost", naveo je britanski vozač.

U Formuli 1 sledi pauza do 23. avgusta, kada se na stazi Zandvort vozi trka za Veliku nagradu Holandije.