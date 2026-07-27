– Iz vikenda u vikend, počev od Portugalije gde sam učestvovao na premijernoj trci sezone za šampionat Evrope, preko Bugarske gde sam odmeravao snage sa konkurencijom koja vozi svetski šampionat, minulog vikenda sam u Đeru, da tako kažem u komšiluku u Mađarskoj osvojio vredne bodove na drugoj trci za evropsko. Posle dve trke zauzimam šesto mesto u kategoriji ski GP 2 i iskreno se nadam da ćemo sredinom septembra naći način da odemo i na finalno nadmetanje koje se održava u Francuskoj. Tri trke u tri vikenda u žestokoj konkurenciji su i te kako doprinele da podignem formu na zavidan nivo uoči takmičenja u Srbiji. Drugog vikenda avgusta džet ski savez Srbije u Boljevcima organizuje trku u sedećoj i stajaćoj kategoriji, ja ću odmeravati snagu sa konkurencijom u sedećoj kategoriji. Koristim priliku da pozovem kako ljubitelje džet ski discipline, tako i sve one koji nikada nisu čuli, ali bi voleli da vide kako izgleda jedan vikend džet ski takmičenja. Savez uveliko vrši pripreme i zato još jednom apelujem na sve zaljubljenike u sport brzina na vodi da dođu i uživaju u neviđenom spektaklu – rekao je Nemanja Neca Jovanović.