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Ambasador Republike Srbije u Češkoj NJ.E. Berislav Vekić posetio je naše mlade šahiste koji učestvuju na Evropskom omladinskom ekipnom prvenstvu u šahu u Pardubicama, kako bi ih pozdravio i pružio podršku tokom ovog takmičenja.

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Foto: Šahovski savez Srbije

 Ambasadora su dočekali naši selektori Srđan Čarnić i Novak Pezelj, kao i naši šahisti i njihovi roditelji, i tom prilikom mu uručili i majicu reprezentacije Srbije.

Na Evropskom omladinskom ekipnom prvenstvu u šahu učestvuje 66 timova i 220 igrača koji predstavljaju svoje saveze.

Takmičenje se igra u 4 uzrasne kategorije U12 i U18 u open konkurenciji i konkurenciji devojčica.

Srbiju na ovom takmičenju predstavljaju Leonid Ivanović, Nikola Adamović, Miloš Pasula, Uroš Perunović, Novak Dumbelović, Boško Stefanović, Nikola Leskovac, Lazar Girgis, Dunja Milojević, Nina Smilić, Vera Vujović i Andrea Stanković.

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Partizan - Una Štrasen Izvor: Kurir