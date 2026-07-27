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Jedan od najboljih snukeraša svih vremena Roni O'Saliven postavio je sebi rok do 2028. godine za osvajanje rekordne osme titule svetskog šampiona i rekao da će završiti karijeru ako bude morao da igra kvalifikacije.

1/9 Vidi galeriju Roni O'Saliven Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

O'Saliven, koga smatraju najboljem igračem svih vremena, ima sedam titula svetskog prvaka kao i Stiven Hendri, ali nije osvojio titulu na Krusiblu još od 2022. godine.

Ove godine izgubio je u drugom kolu od Džona Higinsa, ali je u više navrata pokazao svoju prepoznatljivu igru.

"Voleo bih da osvojim još jednu titulu na Svetskom prvenstvu. Imam još dva pokušaja. U poslednje tri godine nisam dovoljno dobro igrao, pa mislim ako budem pronašao svoju igru i neku formu u Šefildu... ako to ne uradim ove sezone ili sledeće sezone, onda se to sigurno neće nikada dogoditi. Ali zadovoljan sam mojom karijerom, zadovoljan sam kako su se stvari odvijale i samo želim da probam i da uživam u naredne dve godine", rekao je O'Saliven za sajt Svetskog snukera.

On je takmičenje na mastersu u Šangaju danas počeo pobedom protiv 18-godišnjeg kineskog amaterskog igrača Liju Linhaoa 6:1.

"Ponovo ću proceniti stvari 2028. godine i ako budu išle zaista dobro i ako iznenadim sebe, onda ću možda produžiti karijeru. Ali morate biti realni, sigurno je da neću igrati kvalifikacije, da se tako izrazim", naveo je 50-godišnji snukeraš.

O'Saliven je poslednjih godina igrao mali broj turnira, a osim Otvorenog prvenstva Ujedinjenog Kraljevstva u Jorku i Svetskog prvenstva u Šefildu, u domovini nije igrao mnogo.

Zbog toga je pao na 12. mesto na svetskoj rang-listi i mogao bi da ispadne iz prvih 16, što bi značilo da mora da igra kvalifikacije za turnire, među kojima i Svetsko prvenstvo.

"Neću igrati kvalifikacije. Nećete me videti u Barnsliju u pokušaju da pobeđujem u kvalifikacijama i te stvari. Moram biti realan. Ako se to dogodi, to je očigledno kraj moje karijere. Ali nadam se da ću nastaviti makar još dve sezone", dodao je O'Saliven.

Poslednju titulu na turu osvojio je u januaru 2024. godine, Svetski gran pri. U poslednje dve sezone nije osvojio titulu, ali se plasirao u finale Svetskog opena u martu ove godine u Kini, kada je napravio rekordan brejk od 153 poena.

Prošle sezone je postao prvi igrač koji je istog dana napravio dva maksimalna brejka, što znači da i dalje može da igra na najvišem niovu, ali je priznao da je to teže redovno raditi.

"Moram biti realan, imam 50 godina. Igram dva sata i moram da legnem na dva do tri sata i veoma mi je teško da ponovo počnem. Ova igra, u redu ne morate da trčite po fudbalskom terenu, ali mentalno morate da se koncentrišete i to je iscrpljujuće", rekao je O'Saliven.

"Kada si mlađi, možeš se koncentrisati sat za satom i da se ne umoriš, da napraviš pauzu od sat vremena i ponovo nastaviš. Sada, moram da prilegnem. Vidiš svoje bake i deke, vidiš ih kako spavaju u fotelji i umaraš se malo više kako stariš. Zato moram da budem realan u vezi onoga šta je moguće", dodao je O'Saliven.