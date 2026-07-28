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Reprezentativci Srbije u veslanju i članovi novosadskog Danubiusa, Martin Mačković i Nikolaj Pimenov sa našim trofejnim trenerom Nikolom Stojićem, otputovali su danas u italijanski Vareze, gde ih od 31. jula do 2. avgusta očekuje nastup na Evropskom prvenstvu.

Aktuelni vicešampioni sveta nakon osvojene bronzane i srebrne medalje na ovogodišnjim svetskim kupovima i zlata na prestižnoj Henli regati, nastavljaju sezonu na ovom takmičenju, u svojoj disciplini dubl skul, gde ih u konkurenciji 18 zemalja (disciplina sa najviše prijavljenih ekipa na ovom takmičenju), u petak prepodne očekuje kvalifikaciona trka, dok su polufinalne trke na programu istog dana u popodnevnim časovima. Finalna trka u ovoj disciplini zakazana je za subotu.

Foto: Iva Stojić

Dubl skul očekuje borba sa već dobro poznatim ekipama protiv kojih su se takmičili tokom sezone.

„Martin i Nikolaj su dobro odradili pripreme pred ovo takmičenje i ovo je svakako pored Svetskog prvenstva koje nas očekuje za nepunih mesec dana u Amsterdamu, najvažnija trka sezone. Pored belgijanaca i španaca sa kojima su već odmerili snage u Sevilji i Lucernu, nastupiće i braća Sinković - hrvatski dubl skul koji na ovo takmičenje dolazi kao ovogodišnji pobednik Svetskog kupa u Plovdivu. Kako Martin baš na ovoj stazi već ima osvojena svetska i evropska odličja, očekujem veliku borbu i dobar rezultat za naš dubl“ - izjavio je selektor reprezentacije Srbije i trener dubla Nikola Stojić.

Pored dubl skula, reprezentaciju Srbije predstavljaće i Jovana Arsić u disciplini skif i dvojac Slavnić/Beđik.

Evropsko prvenstvo održava se po novom sistemu takmičenja, tako da neće biti repesažnih trka, već će dve najbolje posade iz svake kvalifikacione grupe direktno prolaziti u sledeću fazu takmičenja, dok će se preostala mesta popunjavati prema postignutim vremenima u kvalifikacionim grupama.

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