RED BUL POVUKAO NEOČEKIVAN POTEZ POSLE TRKE U MAĐARSKOJ: Maks Ferštapen na potezu! Ima 65 miliona razloga da razmisli
Maks Ferštapen, četvorostruki svetski šampion u Formuli 1, osvojio je drugo mesto na trci za Veliku nagradu Mađarske proteklog vikenda.
Holanđanin Maks Ferštapen zauzima šesto mesto u generalnom plasmanu, a ispred njega su Kimi Antoneli, Luis Hamilton, Džordž Rasel, Šarl Lekler i Lando Noris.
Pogled u Meklaren
Proteklih meseci dosta se pisalo o mogućem odlasku Maksa Ferštapena iz Red bula na kraju sezone. Najviše zbog toga što nije imao konkurentan bolid, te što klauzula u ugovoru kaže, da Holanđanin može napustiti ekipu ukoliko ne bude u prilici da se bori za titulu.
Spekulisalo se o njegovom prelasku u Meklaren, čak je Holanđanin nekoliko puta bio viđan u društvi čelnih ljudi britanskog tima. Ali... Nemački list "Bild" plasirao je informaciju da je Red bul ponudio Maksu Ferštapenu novi ugovor, do kraja 2029. godine, kako bi osigurali dugoročnu saradnju.
Holanđanin sve bolji
Kako Nemci pišu, cilj austrijske ekipe nije samo produženje saradnje sa četvorostrukim svetskim prvakom, već i uklanjanje izlazne klauzule koja bi Holanđaninu mogla da omogući odlazak već nakon završetka ove sezone.
S obzirom da posle Velike nagrade Mađarske Maks Ferštapen više ne može završiti sezonu među prve dve pozicije u prvenstvu, ta klauzula, prema navodima nemačkog lista, postaje aktivna, a vozač bi do oktobra mogao da odluči hoće li je iskoristiti, ili ne.
Tandem Formula 1 tima Red bul, šef ekipe Lorent Mekis i izvršni direktor Oliverom Minklaf pripremili su potpuno novi predlog ugovora. Prema tom planu, Ferštapen bi produžio saradnju do kraja 2029. godine, a novi ugovor više ne bi sadržao trenutno poznatu izlaznu klauzulu. Kako bi ga uverili da prihvati ponudu, Red bul je spreman da povećati i Maksovu godišnju platu, koja trenutno iznosi oko 65 miliona evra.
Maksov agent tajanstven
Maks Ferštapen je upoznat sa željama Red bula, ugovor je pred njim i njegovim ljudima od poverenja, ali konačan odgovor još nije dao. Nedavno je i Maksov menadžer Rajmond Vermelen govorio o budućnosti svog klijenta.
- Imamo ugovor do 2028. godine. Naravno da postoje izlazne klauzule, one su oduvek bile deo ugovora. Ali nijednu nikada nismo aktivirali. Naprotiv, uvek smo bili lojalni i takvi ćemo ostati. Želimo nastaviti put sa Red bulom i da Maks ovde završi karijeru, ali naravno, samo uz mogućnost da pobeđuje - rekao je Vermelen.
U šampionatu Formule 1, na početku sezone Mercedes je bio dominantan, dok su se iz trku u trku podizali Ferari i Meklaren. Deluje da se na poslednjih nekoliko gran prija, Red bul vraća u borbu. Opet, Maks Ferštapen je na dve od poslednje tri trke stigao do pobedničkog postolja, što govori o tome da je austrijski tim uhvatio priključak za tri vodeća tima u šampionatu F1.