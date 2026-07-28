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Maks Ferštapen, četvorostruki svetski šampion u Formuli 1, osvojio je drugo mesto na trci za Veliku nagradu Mađarske proteklog vikenda.

Holanđanin Maks Ferštapen zauzima šesto mesto u generalnom plasmanu, a ispred njega su Kimi Antoneli, Luis Hamilton, Džordž Rasel, Šarl Lekler i Lando Noris.

Maks Ferštapen vozač ekipe Red bul u Formuli 1 Foto: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pogled u Meklaren

Proteklih meseci dosta se pisalo o mogućem odlasku Maksa Ferštapena iz Red bula na kraju sezone. Najviše zbog toga što nije imao konkurentan bolid, te što klauzula u ugovoru kaže, da Holanđanin može napustiti ekipu ukoliko ne bude u prilici da se bori za titulu.

Spekulisalo se o njegovom prelasku u Meklaren, čak je Holanđanin nekoliko puta bio viđan u društvi čelnih ljudi britanskog tima. Ali... Nemački list "Bild" plasirao je informaciju da je Red bul ponudio Maksu Ferštapenu novi ugovor, do kraja 2029. godine, kako bi osigurali dugoročnu saradnju.

1/8 Vidi galeriju Maks Ferštapen Foto: ACTIVE PICTURES / profimedia.com / Profimedia, Nicolas Economou/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Holanđanin sve bolji

Kako Nemci pišu, cilj austrijske ekipe nije samo produženje saradnje sa četvorostrukim svetskim prvakom, već i uklanjanje izlazne klauzule koja bi Holanđaninu mogla da omogući odlazak već nakon završetka ove sezone.

S obzirom da posle Velike nagrade Mađarske Maks Ferštapen više ne može završiti sezonu među prve dve pozicije u prvenstvu, ta klauzula, prema navodima nemačkog lista, postaje aktivna, a vozač bi do oktobra mogao da odluči hoće li je iskoristiti, ili ne.

Tandem Formula 1 tima Red bul, šef ekipe Lorent Mekis i izvršni direktor Oliverom Minklaf pripremili su potpuno novi predlog ugovora. Prema tom planu, Ferštapen bi produžio saradnju do kraja 2029. godine, a novi ugovor više ne bi sadržao trenutno poznatu izlaznu klauzulu. Kako bi ga uverili da prihvati ponudu, Red bul je spreman da povećati i Maksovu godišnju platu, koja trenutno iznosi oko 65 miliona evra.

Maks Ferštapen na VN Mađarske u Budimpešti 2026. Foto: Marco Canoniero/AGF / Shutterstock Editorial / Profimedia

Maksov agent tajanstven

Maks Ferštapen je upoznat sa željama Red bula, ugovor je pred njim i njegovim ljudima od poverenja, ali konačan odgovor još nije dao. Nedavno je i Maksov menadžer Rajmond Vermelen govorio o budućnosti svog klijenta.

- Imamo ugovor do 2028. godine. Naravno da postoje izlazne klauzule, one su oduvek bile deo ugovora. Ali nijednu nikada nismo aktivirali. Naprotiv, uvek smo bili lojalni i takvi ćemo ostati. Želimo nastaviti put sa Red bulom i da Maks ovde završi karijeru, ali naravno, samo uz mogućnost da pobeđuje - rekao je Vermelen.

U šampionatu Formule 1, na početku sezone Mercedes je bio dominantan, dok su se iz trku u trku podizali Ferari i Meklaren. Deluje da se na poslednjih nekoliko gran prija, Red bul vraća u borbu. Opet, Maks Ferštapen je na dve od poslednje tri trke stigao do pobedničkog postolja, što govori o tome da je austrijski tim uhvatio priključak za tri vodeća tima u šampionatu F1.