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Nakon Belog krosa, zatim 39. Powerade Beogradskog maratona i Mini mini Plazma Dečijeg maratona, koji su ponovo bili organizovani na vrhunskom nivou, usledila je letnja pauza, a od septembra predstoje novi trkački izazovi.

U kalendaru Beogradskog maratona na programu je prvo trka Belgrade 10K (5. septembar), a potom i Ženska trka koja je zakazana za 4. oktobar. Prijave za žensku trku su počele i vrše se putem sajta Beogradskog maratona.

1/8 Vidi galeriju Fotografije sa polumaratona, Beograd 18. april 2026. Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ova tradicionalna trka održaće se 19. put na Adi Ciganliji na stazi oko Savskog jezera u dužini od 7,7 kilometara i kao i svih prethodnih godina okupiće žene svih generacija. Osnovni cilj Ženske trke je očuvanje ženskog zdravlja kroz fizičku aktivnost, uz promovisanje solidarnosti, zajedništva i podrške. Kao i svake godine, sve učesnice očekuju pokloni partnera Beogradskog maratona kao i bogat zabavni program.