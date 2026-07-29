Slušaj vest

Malo ko nije video njene fotografije koje su 2016. godine preplavile internet. Bila je na naslovnim stranama širom sveta, mnogi su je proglasili najlepšom/najzgodnijom odbojkašicom planete, a zatim je gotovo preko noći nestala iz centra pažnje. Gde je danas Vinifer Fernandez?

U proteklih osam godina čuveni video sa njenim potezima na Jutjubu sakupio je čak 15 miliona pregleda. Vinifer Marija Fernandez (30), odbojkašica iz Dominikanske Republike, u tom periodu važila je za jednu od najpopularnijih sportistkinja na svetu.

Gotovo da nije bilo osobe koja nije videla njene fotografije koje su preplavile društvene mreže i internet, ali je potom iznenada nestala iz fokusa javnosti.

Poslednji klub za koji je nastupala bio je Karibenjas, a godinama je bila jedna od najvećih zvezda reprezentacije Dominikanske Republike. Iako danas nije toliko prisutna u medijima kao nekada, na Instagramu je prati više od 65.000 ljudi.

1/3 Vidi galeriju Vinifer Fernandez Foto: Screenshot

Vinifer je visoka 169 centimetara i ima 62 kilograma, a dok je igrala na Kubi kružila je zanimljiva anegdota da je jedan kamerman navodno dobio otkaz zato što je, umesto odlučujućeg poena na utakmici, kameru usmerio ka mladoj Vinifer Fernandez.