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Malo ko nije video njene fotografije koje su 2016. godine preplavile internet. Bila je na naslovnim stranama širom sveta, mnogi su je proglasili najlepšom/najzgodnijom odbojkašicom planete, a zatim je gotovo preko noći nestala iz centra pažnje. Gde je danas Vinifer Fernandez?

U proteklih osam godina čuveni video sa njenim potezima na Jutjubu sakupio je čak 15 miliona pregleda. Vinifer Marija Fernandez (30), odbojkašica iz Dominikanske Republike, u tom periodu važila je za jednu od najpopularnijih sportistkinja na svetu.

Gotovo da nije bilo osobe koja nije videla njene fotografije koje su preplavile društvene mreže i internet, ali je potom iznenada nestala iz fokusa javnosti.

Poslednji klub za koji je nastupala bio je Karibenjas, a godinama je bila jedna od najvećih zvezda reprezentacije Dominikanske Republike. Iako danas nije toliko prisutna u medijima kao nekada, na Instagramu je prati više od 65.000 ljudi.

Vinifer Fernandez Foto: Screenshot

Vinifer je visoka 169 centimetara i ima 62 kilograma, a dok je igrala na Kubi kružila je zanimljiva anegdota da je jedan kamerman navodno dobio otkaz zato što je, umesto odlučujućeg poena na utakmici, kameru usmerio ka mladoj Vinifer Fernandez.

Kurir sport / Espreso

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