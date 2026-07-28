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U kategoriji do 110 kilograma, Simić je ostvario četiri pobede u pet mečeva i stigao do bronze.

Reprezentacija Srbije do 17 godina i dalje ima priliku za nova odličja na planetarnom šampionatu, pošto će se za medalje boriti još trojica srpskih reprezentativaca, Luka Zelić u kategoriji do 71 kilograma, Arijan Ali u kategoriji do 80 kilograma i Todor Aksentijević u kategoriji do 92 kilograma.

(Beta)

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Aleksandar Kareljin, rvanje, rvač Izvor: Kurir