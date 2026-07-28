Mladi srpski rvač grčko-rimskim stilom Andrej Simić osvojio je bronzanu medalju na kadetskom Svetskom prvenstvu koje se održava u Bakuu, u Azerbejdžanu, preneo je Rvački savez Srbije.
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VELIKI USPEH U BAKUU! Mladi srpski rvač Andrej Simić doneo Srbiji medalju sa Svetskog prvenstva
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U kategoriji do 110 kilograma, Simić je ostvario četiri pobede u pet mečeva i stigao do bronze.
Reprezentacija Srbije do 17 godina i dalje ima priliku za nova odličja na planetarnom šampionatu, pošto će se za medalje boriti još trojica srpskih reprezentativaca, Luka Zelić u kategoriji do 71 kilograma, Arijan Ali u kategoriji do 80 kilograma i Todor Aksentijević u kategoriji do 92 kilograma.
(Beta)
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