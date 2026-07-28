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Verstapen ima važeći ugovor sa Red Bulom do kraja 2028. godine, ali se poslednjih meseci često dovodio u vezu sa prelaskom u Mercedes, Aston Martin i Meklaren, dok se pominjala i mogućnost da napravi jednogodišnju pauzu u karijeri.

Holanđanin trenutno zauzima šesto mesto u generalnom plasmanu sa 109 bodova i ove sezone još nije ostvario nijednu pobedu, što predstavlja veliko iznenađenje za vozača koji je prethodne četiri godine dominirao šampionatom. Do sada je četiri puta bio na pobedničkom postolju, u Kanadi, Austriji, Belgiji i Mađarskoj.

Prema pisanju nemačkog lista Bild, Red Bul želi da produži saradnju sa 28-godišnjim vozačem za još jednu sezonu, uz uklanjanje izlazne klauzule koja bi mogla da bude aktivirana ukoliko ne bude među dvojicom prvoplasiranih u šampionatu. Ekipa je, navodno, spremna da mu ponudi i znatno veću platu od sadašnje, koja se procenjuje na oko 65 miliona evra godišnje.

Najveći problem za Red Bul, međutim, predstavlja konkurentnost bolida. Posle odlaska više ključnih stručnjaka iz tehničkog sektora, tim nije uspeo da napravi automobil sposoban da se redovno bori za pobede, što bi moglo da bude presudan faktor u Verstapenovoj odluci.

Za sada, holandski vozač ne žuri sa donošenjem odluke i, prema navodima medija, želi da sačeka razvoj situacije pre nego što odredi gde će nastaviti karijeru.

(Beta)