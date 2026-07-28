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Mladi srpski rvač grčko-rimskim stilom Andrej Simić osvojio je bronzanu medalju na kadetskom Svetskom prvenstvu koje se održava u Azerbejdžanu.

U veoma jakoj konkurenciji u kategoriji do 110 kilograma Simić je u pet vrlo kvalitetnih mečeva zabeležio četiri pobede u sasvim zasluženo stigso do bronzanog odličja. Talentovani rvač Crvene zvezde mogao je i do najsjanije medalje ali je u polufinalu nedistajalo malo sreće.

Rvanje Foto: Rvački savez Srbije, Privatna Arhiva

Treba istaći da reprezentacija Srbije do 17 godina na planetarnom šampionatu u Bakuu ima još trojicu aduta.: Luku Zelića (do 71kg), Arijana Alija (do 80kg) i Todora Aksentijevića (do 92kg).

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