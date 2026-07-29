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Odbojkaši Slovenije plasirali su se u polufinale Lige nacija, pošto su danas u Ningbou u četvrtfinalu pobedili Tursku rezultatom 3:0, po setovima 25:21, 35:33, 39:37.

U drugom i trećem setu viđena je velika drama, sa mnoštvo set lopti na obe strane... Uostalom, rezultat 35:33 i 39:37, sve govori.

Najefikasniji u selekciji Slovenije bio je Rok Možič sa 25 poena, dok je Nik Mujanović dodao 20.

U reprezentaciji Turske, koju sa klupe predvodi srpski trener Slobodan Kovač, najbolji je bio Adis Lagumdžija sa 21 poenom.

Odbojkaši Slovenije će 1. avgusta u polufinalu LN igrati protiv pobednika meča između Poljske i Ukrajine, koji je na programu sutra od 13.30 časova.

Kasnije danas sastaće se Japan i Kina. Poslednji duel četvrtfinala na programu je sutra, a igraće Italija i SAD.