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Protiv bivšeg MMA borca podignute su tri ozbiljne krivične prijave, uključujući i nasilje u porodici prvog stepena sa teškim telesnim povredama.

Pored najteže optužbe, 38-godišnji Amerikanac tereti se i za upućivanje terorističkih pretnji, kao i za protivpravno lišavanje slobode prvog stepena.

Smit se trenutno nalazi u pritvoru, gde čeka odluku o kauciji i prvo pojavljivanje pred sudom.

Ukoliko bude proglašen krivim za nasilje u porodici sa teškim telesnim povredama, prema zakonima savezne države Nebraska preti mu kazna do 20 godina zatvora.

Amerikanac je u UFC stigao 2016. godine i tokom gotovo decenije odradio 24 borbe u najjačoj svetskoj MMA organizaciji. Vrhunac karijere imao je 2019. godine, kada se borio za šampionski pojas poluteške kategorije protiv Džona Džonsa, ali je poražen jednoglasnom odlukom sudija.

Poslednji nastup u UFC zabeležio je u aprilu 2025. godine, kada je nokautom izgubio od Žanga Mingjanga, nakon čega je objavio kraj profesionalne karijere u mešovitim borilačkim veštinama.

Ipak, početkom ove godine ponovo je ušao u borilište na priredbi "Gamebred Bareknuckle MMA", gde je već u prvoj rundi savladao Čejsa Šermana. Pored borbi, Smit je radio i kao stručni komentator UFC prenosa, ali se sada suočava sa optužbama koje bi mogle potpuno da promene njegov život.