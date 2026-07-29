ŠAMAR KOJI JE ZALUDEO MREŽE: Atraktivna Nina Drama osetila moć Power Slapa!
Tokom promotivnog snimka, Batori je pokazao kako izgleda pravilna priprema za udarac i osnovna pravila Power Slapa, dok je Nina Drama učestvovala u demonstraciji na opušten i zabavan način.
Video je brzo privukao pažnju ljubitelja borilačkih sportova.
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Ko je Nina Drama?
Nina Drama, američka je novinarka, voditeljka, influenserka i bivša manekenka.
Širu popularnost stekla je kao kreatorka sadržaja na društvenim mrežama, a poslednjih godina postala je jedno od najprepoznatljivijih lica UFC-a zahvaljujući intervjuima sa borcima i zabavnom sadržaju iza kulisa najvećih MMA događaja.
Poznata je po neformalnom pristupu, humoru i velikoj popularnosti među UFC zvezdama i fanovima, zbog čega je izgradila milionsku publiku na društvenim mrežama.
Pogledajte neke njene fotografije: